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Готов к совместной работе: президент обратился к седьмому созыву Парламента
Готов к совместной работе: президент обратился к седьмому созыву Парламента
Президент Абхазии Аслан Бжания выступил с речью на первом заседании седьмого созыва Парламента республики. 12.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-12T18:27+0300
2022-04-12T18:27+0300
2022-04-12T18:29+0300
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Глава государства поздравил новоизбранных депутатов с началом работы седьмого созыва и подчеркнул, что избирательная кампания прошла в "открытой и конкурентной борьбе". По его словам, избранных депутатов объединяет любовь к Родине и стремление к созиданию.Глава государства перечислил ряд задач, которые, по его мнению, должны быть первостепенными перед Парламентом – укрепление и развитие абхазской государственности, укрепление союзничества и стратегического партнерства с Россией и экономическое развитие.В завершении выступления Бжания выразил надежду на то, что новый состав Парламента будет "образцом профессионализма, законопослушания и высокой поведенческой культуры в полном соответствии с кодексом чести "Апсуара"".
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Выступление Аслана Бжания на первой сессии парламента седьмого созыва
Выступление Аслана Бжания на первой сессии парламента седьмого созыва
2022-04-12T18:27+0300
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Готов к совместной работе: президент обратился к седьмому созыву Парламента
18:27 12.04.2022 (обновлено: 18:29 12.04.2022)
Президент Абхазии Аслан Бжания выступил с речью на первом заседании седьмого созыва Парламента республики.
Глава государства поздравил новоизбранных депутатов с началом работы седьмого созыва и подчеркнул, что избирательная кампания прошла в "открытой и конкурентной борьбе". По его словам, избранных депутатов объединяет любовь к Родине и стремление к созиданию.
Глава государства перечислил ряд задач, которые, по его мнению, должны быть первостепенными перед Парламентом – укрепление и развитие абхазской государственности, укрепление союзничества и стратегического партнерства с Россией и экономическое развитие.
В завершении выступления Бжания выразил надежду на то, что новый состав Парламента будет "образцом профессионализма, законопослушания и высокой поведенческой культуры в полном соответствии с кодексом чести "Апсуара"".