https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/gotov-k-sovmestnoy-rabote-prezident-obratilsya-k-sedmomu-sozyvu-parlamenta-1038619841.html

Готов к совместной работе: президент обратился к седьмому созыву Парламента

Готов к совместной работе: президент обратился к седьмому созыву Парламента

Президент Абхазии Аслан Бжания выступил с речью на первом заседании седьмого созыва Парламента республики. 12.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-12T18:27+0300

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Глава государства поздравил новоизбранных депутатов с началом работы седьмого созыва и подчеркнул, что избирательная кампания прошла в "открытой и конкурентной борьбе". По его словам, избранных депутатов объединяет любовь к Родине и стремление к созиданию.Глава государства перечислил ряд задач, которые, по его мнению, должны быть первостепенными перед Парламентом – укрепление и развитие абхазской государственности, укрепление союзничества и стратегического партнерства с Россией и экономическое развитие.В завершении выступления Бжания выразил надежду на то, что новый состав Парламента будет "образцом профессионализма, законопослушания и высокой поведенческой культуры в полном соответствии с кодексом чести "Апсуара"".

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Выступление Аслана Бжания на первой сессии парламента седьмого созыва Выступление Аслана Бжания на первой сессии парламента седьмого созыва 2022-04-12T18:27+0300 true PT9M04S

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, аслан бжания, парламент абхазии, видео