https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/ladariya-o-proforientatsii-podrostkov-roditelskoe-ya-za-nego-reshila-yavlyaetsya-bichom---1038477516.html

Ладария о профориентации подростков: родительское "я за него решила" является бичом

Ладария о профориентации подростков: родительское "я за него решила" является бичом

Насколько важна своевременная профориентация среди молодежи, как в этом должны участвовать школа и государство, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала... 12.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-12T09:51+0300

2022-04-12T09:51+0300

2022-04-12T10:44+0300

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Ладария о профориентации подростков: родительское "я за него решила" является бичом Ладария о профориентации подростков: родительское "я за него решила" является бичом

Вопрос профориентации остается актуальным на протяжении долгого периода. "Как говорил Вольтер, работа избавляет нас от трех великих зол – скуки, порока и нужды. На самом деле, если рассмотреть 24 часа нашей жизни, то восемь из них – это рабочий день. Восемь часов заниматься нелюбимым делом – это не просто тяжело, это разрушительная сила как для человека, личности, так и для государства. Поэтому выбор профессии – это очень серьезный процесс", – сказала Ладария. Она считает, что в Абхазии, как и во всем мире этой проблеме не уделяют должного внимания. По мировой статистике 90 процентов людей занимаются нелюбимым делом."В Сухумский дом юношества пришла женщина, которая сказала, что хочет чем-то занять своего сына. Прекрасное желание занять сына. – А чего хочет ваш сын? – Он у меня гуманитарий. – А вы спросили, чего хочет ваш сын? – Я за него решила. И вот это "я за него решила" – бич, который и формирует эту цифру", – подчеркнула Аида Ладария. Подробное интервью слушайте в аудиофайле.

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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, профессии, образование, аудио