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МЧС Абхазии ведет поиски пропавшего в горах жителя Новгорода
МЧС Абхазии ведет поиски пропавшего в горах жителя Новгорода
Россиянин 1970 года рождения пропал накануне в районе горного массива Мамзышха в Абхазии. 12.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-12T20:09+0300
2022-04-12T20:09+0300
2022-04-12T20:09+0300
в абхазии
мчс абхазии
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происшествия
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СУХУМ, 12 апр - Sputnik. Спасатели МЧС Абхазии вторые сутки ведут поиски пропавшего в горном массиве Мамзышха, сообщает пресс-служба ведомства. С утра, 12 апреля, к поискам присоединился поисково-спасательный отряд МЧС из десяти человек.Поиски не дали никаких результатов и будут продолжены.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мчс абхазии, горы, происшествия
МЧС Абхазии ведет поиски пропавшего в горах жителя Новгорода
Россиянин 1970 года рождения пропал накануне в районе горного массива Мамзышха в Абхазии.
СУХУМ, 12 апр - Sputnik. Спасатели МЧС Абхазии вторые сутки ведут поиски пропавшего в горном массиве Мамзышха, сообщает пресс-служба ведомства.
Сотрудники спасательного отряда МЧС Гагры выехали в горы после поступления сигнала 11 апреля в 21:56.
С утра, 12 апреля, к поискам присоединился поисково-спасательный отряд МЧС из десяти человек.
Поиски не дали никаких результатов и будут продолжены.