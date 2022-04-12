https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/mchs-abkhazii-vedet-poiski-propavshego-v-gorakh-zhitelya-novgoroda-1038622618.html

МЧС Абхазии ведет поиски пропавшего в горах жителя Новгорода

МЧС Абхазии ведет поиски пропавшего в горах жителя Новгорода

Россиянин 1970 года рождения пропал накануне в районе горного массива Мамзышха в Абхазии. 12.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-12T20:09+0300

2022-04-12T20:09+0300

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СУХУМ, 12 апр - Sputnik. Спасатели МЧС Абхазии вторые сутки ведут поиски пропавшего в горном массиве Мамзышха, сообщает пресс-служба ведомства. С утра, 12 апреля, к поискам присоединился поисково-спасательный отряд МЧС из десяти человек.Поиски не дали никаких результатов и будут продолжены.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мчс абхазии, горы, происшествия