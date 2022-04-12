https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/obzor-tsen-na-rynke-sukhuma-mart-vs-aprel-1038603843.html

Обзор цен на рынке Сухума: март vs апрель

Обзор цен на рынке Сухума: март vs апрель

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило динамику цен продуктов, овощей и фруктов на центральном рынке Сухума. В материале будут сравнены цены на... 12.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-12T10:15+0300

2022-04-12T10:15+0300

2022-04-12T10:15+0300

в абхазии

инфографика

мультимедиа

общество

экономика

сухум

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/0b/1038600943_0:117:1720:1085_1920x0_80_0_0_a4f82e87a4a56e43d60f075df171220e.png

С марта цены на фрукты, овощи и продукты питания на центральном рынке изменились, это коснулось и молочной продукции. К примеру, если в марте средняя цена на сулугун была 700 рублей, то сейчас продавцы просят 750-800 рублей за килограмм, кружок копченного сыра обойдется в 850 рублей, а первого в 500 рублей, так же, как в марте.На 50 рублей с марта подорожала говядина, килограмм в среднем 500 рублей, килограмм свинины – 300-400 рублей, в зависимости от желаемых кусков, цена на куры стабильная – 300 рублей. Кефаль за месяц подорожала на 50 рублей, теперь килограмм стоит 250 рублей.Не изменилась цена на молоко, в среднем 150 рублей за полтора литра. Домашние яйца к Пасхе подорожали на 20 рублей – десяток обойдется в 150 рублей.Значительно изменились цены на бакалейные продукты. Если в марте килограмм сахара можно было купить за 80 рублей, сейчас продавцы просят 100-110 рублей, цена на гречку тоже в среднем выросла на 50 рублей – 150 рублей, рис теперь стоит 130 рублей, в марте его можно было найти за 65-70 рублей.Овощи на рынке пока что преимущественно импортные. Килограмм помидоров стоит 200-220 рублей, огурцов -170 рублей, местами уже продают и местные по 135 рублей за килограмм. Перец в марте стоил 260-270 рублей, сейчас 350 рублей.Цена на бананы с марта повысилась на десять рублей, 140 рублей за килограмм, апельсины месяц назад стоили 70 рублей, сейчас – 100 рублей.

сухум

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

инфографика, мультимедиа, общество, экономика, сухум, абхазия, инфографика