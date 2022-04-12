https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/pervoe-zasedanie-sessii-parlamenta-vii-sozyva-1038622818.html
Первое заседание сессии Парламента VII созыва
Первое заседание сессии Парламента VII созыва
Первое заседание сессии Парламента нового созыва состоялось 12 апреля. 12.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-12T20:29+0300
2022-04-12T20:29+0300
2022-04-12T20:29+0300
в абхазии
видео
мультимедиа
абхазия
парламент абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/0c/1038620076_0:54:1048:644_1920x0_80_0_0_f8cc7d5ec43c21b5da3e1fc342b6f05e.jpg
На первом заседании сессии 12 апреля присутствовали президент Абхазии Аслан Бжания, премьер-министр Александр Анкваб, вице-президент Бадра Гунба, представители власти, главы министерств.Были приглашены генеральный прокурор, представители судебной власти, главы городов и районов, представители духовенства и Совета старейшин, а также депутат Госдумы России Константин Затулин.Спикером Парламента Абхазии на первом заседании сессии нового созыва был избран Лаша Ашуба.Также избраны три вице-спикера Парламента Абхазии, ими стали Ашот Миносян (за – 21 голос), Астамур Аршба (за – 33 голоса), Фазлыбей Авидзба (за – 33 голоса).
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/0c/1038620076_60:0:988:696_1920x0_80_0_0_d22cabb2de65878fb484987919557844.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, абхазия, парламент абхазии, видео
Первое заседание сессии Парламента VII созыва
Первое заседание сессии Парламента нового созыва состоялось 12 апреля.
На первом заседании сессии 12 апреля присутствовали президент Абхазии Аслан Бжания, премьер-министр Александр Анкваб, вице-президент Бадра Гунба, представители власти, главы министерств.
Были приглашены генеральный прокурор, представители судебной власти, главы городов и районов, представители духовенства и Совета старейшин, а также депутат Госдумы России Константин Затулин.
Спикером Парламента Абхазии на первом заседании сессии нового созыва был избран Лаша Ашуба.
Также избраны три вице-спикера Парламента Абхазии, ими стали Ашот Миносян (за – 21 голос), Астамур Аршба (за – 33 голоса), Фазлыбей Авидзба (за – 33 голоса).