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Первое заседание сессии Парламента VII созыва

Первое заседание сессии Парламента VII созыва

Первое заседание сессии Парламента нового созыва состоялось 12 апреля. 12.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-12T20:29+0300

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На первом заседании сессии 12 апреля присутствовали президент Абхазии Аслан Бжания, премьер-министр Александр Анкваб, вице-президент Бадра Гунба, представители власти, главы министерств.Были приглашены генеральный прокурор, представители судебной власти, главы городов и районов, представители духовенства и Совета старейшин, а также депутат Госдумы России Константин Затулин.Спикером Парламента Абхазии на первом заседании сессии нового созыва был избран Лаша Ашуба.Также избраны три вице-спикера Парламента Абхазии, ими стали Ашот Миносян (за – 21 голос), Астамур Аршба (за – 33 голоса), Фазлыбей Авидзба (за – 33 голоса).

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