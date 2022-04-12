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Первое заседание сессии Парламента VII созыва
Первое заседание сессии Парламента VII созыва
Первое заседание сессии Парламента нового созыва состоялось 12 апреля. 12.04.2022, Sputnik Абхазия
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На первом заседании сессии 12 апреля присутствовали президент Абхазии Аслан Бжания, премьер-министр Александр Анкваб, вице-президент Бадра Гунба, представители власти, главы министерств.Были приглашены генеральный прокурор, представители судебной власти, главы городов и районов, представители духовенства и Совета старейшин, а также депутат Госдумы России Константин Затулин.Спикером Парламента Абхазии на первом заседании сессии нового созыва был избран Лаша Ашуба.Также избраны три вице-спикера Парламента Абхазии, ими стали Ашот Миносян (за – 21 голос), Астамур Аршба (за – 33 голоса), Фазлыбей Авидзба (за – 33 голоса).
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Первое заседание сессии Парламента VII созыва

20:29 12.04.2022
© Видео Адгур Авидзба, Леон Адлейба
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Первое заседание сессии Парламента нового созыва состоялось 12 апреля.
На первом заседании сессии 12 апреля присутствовали президент Абхазии Аслан Бжания, премьер-министр Александр Анкваб, вице-президент Бадра Гунба, представители власти, главы министерств.
Были приглашены генеральный прокурор, представители судебной власти, главы городов и районов, представители духовенства и Совета старейшин, а также депутат Госдумы России Константин Затулин.
Спикером Парламента Абхазии на первом заседании сессии нового созыва был избран Лаша Ашуба.
Также избраны три вице-спикера Парламента Абхазии, ими стали Ашот Миносян (за – 21 голос), Астамур Аршба (за – 33 голоса), Фазлыбей Авидзба (за – 33 голоса).
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