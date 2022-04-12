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Президент Белоруссии прибыл с визитом в Россию
Президент Белоруссии прибыл с визитом в Россию
Во время визита Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. 12.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-12T08:45+0300
2022-04-12T08:45+0300
2022-04-12T10:17+0300
белоруссия
россия
политика
экономика
александр лукашенко
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СУХУМ, 12 апр – Sputnik. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию, передает агентство "Белта".По данным пресс-службы Лукашенко, на космодроме президенты в формате один на один обсудят актуальные вопросы в развитии двусторонних отношений, совместные меры по противодействию санкционному давлению со стороны коллективного Запада, обстановку в регионе и мире, события на Украине.Согласно сообщению пресс-службы, во Владивостоке 13 апреля состоится встреча Лукашенко с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, на которой стороны обсудят сотрудничество Белоруссии с этим регионом России.Планируется, что Лукашенко также посетит остров Русский, где ознакомится с реализацией в Приморском крае нескольких инфраструктурных и общественно-культурных проектов.
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белоруссия, россия, политика, экономика, александр лукашенко
Президент Белоруссии прибыл с визитом в Россию
08:45 12.04.2022 (обновлено: 10:17 12.04.2022)
Во время визита Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
СУХУМ, 12 апр – Sputnik.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию, передает
агентство "Белта".
Лукашенко проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран посетят космодром "Восточный" в Амурской области, в возведении инфраструктуры которого планируется участие и белорусских специалистов.
По данным пресс-службы Лукашенко, на космодроме президенты в формате один на один обсудят актуальные вопросы в развитии двусторонних отношений, совместные меры по противодействию санкционному давлению со стороны коллективного Запада, обстановку в регионе и мире, события на Украине.
Согласно сообщению пресс-службы, во Владивостоке 13 апреля состоится встреча Лукашенко с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, на которой стороны обсудят сотрудничество Белоруссии с этим регионом России.
Планируется, что Лукашенко также посетит остров Русский, где ознакомится с реализацией в Приморском крае нескольких инфраструктурных и общественно-культурных проектов.