https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/prezident-belorussii-pribyl-s-vizitom-v-rossiyu-1038606268.html

Президент Белоруссии прибыл с визитом в Россию

Президент Белоруссии прибыл с визитом в Россию

Во время визита Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. 12.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-12T08:45+0300

2022-04-12T08:45+0300

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белоруссия

россия

политика

экономика

александр лукашенко

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СУХУМ, 12 апр – Sputnik. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию, передает агентство "Белта".По данным пресс-службы Лукашенко, на космодроме президенты в формате один на один обсудят актуальные вопросы в развитии двусторонних отношений, совместные меры по противодействию санкционному давлению со стороны коллективного Запада, обстановку в регионе и мире, события на Украине.Согласно сообщению пресс-службы, во Владивостоке 13 апреля состоится встреча Лукашенко с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, на которой стороны обсудят сотрудничество Белоруссии с этим регионом России.Планируется, что Лукашенко также посетит остров Русский, где ознакомится с реализацией в Приморском крае нескольких инфраструктурных и общественно-культурных проектов.

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белоруссия, россия, политика, экономика, александр лукашенко