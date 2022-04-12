https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/putin-o-sanktsiyakh-esli-partnery-budut-usugublyat-situatsiyu-ona-ukhudshitsya-i-dlya-nikh-1038617225.html
Путин о санкциях: если партнеры будут усугублять ситуацию, она ухудшится и для них
Путин о санкциях: если партнеры будут усугублять ситуацию, она ухудшится и для них
Экономика России и финансовая система достаточно прочно стоят на ногах, а тренд на сохранение макроэкономических показателей скоро даст о себе знать, заявил... 12.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-12T16:25+0300
2022-04-12T16:25+0300
2022-04-12T16:56+0300
россия
владимир путин
санкции
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СУХУМ, 12 апр – Sputnik. Все в мире завязано в цепочки, если партнеры будут усугублять ситуацию, она усугубится и для них, заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости. Путин отметил, что уже наблюдается рост цен на продовольствие, рост цен на некоторые виды удобрений превышает в три раза докризисный уровень и продолжает расти.В качестве примера он привел сферу удобрений. По его словам, ситуация может привести к голоду в целом ряде регионов мира.Владимир Путин отметил, что возможны и новые волны миграции, в том числе в европейские страны.Он подчеркнул, что в такой сфере убытки будут нести те, кто инициирует эти процессы.
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россия, владимир путин, санкции
Путин о санкциях: если партнеры будут усугублять ситуацию, она ухудшится и для них
16:25 12.04.2022 (обновлено: 16:56 12.04.2022)
Экономика России и финансовая система достаточно прочно стоят на ногах, а тренд на сохранение макроэкономических показателей скоро даст о себе знать, заявил президент.
СУХУМ, 12 апр – Sputnik. Все в мире завязано в цепочки, если партнеры будут усугублять ситуацию, она усугубится и для них, заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.
Путин отметил, что уже наблюдается рост цен на продовольствие, рост цен на некоторые виды удобрений превышает в три раза докризисный уровень и продолжает расти.
"Все это в том числе связано с ошибками западных стран в энергетике и газовой сфере... Все это завязано в цепочки, довольно сложно развязываемые сегодня, и не нами созданные проблемы, но если сегодня наши партнеры будут усугублять ситуацию в финансовой сфере, страховой, в сфере перевозок, в том числе морского транспорта, ситуация будет усугубляться в том числе и для них", – сказал Путин на пресс-конференции журналистам по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
В качестве примера он привел сферу удобрений. По его словам, ситуация может привести к голоду в целом ряде регионов мира.
Владимир Путин отметил, что возможны и новые волны миграции, в том числе в европейские страны.
Он подчеркнул, что в такой сфере убытки будут нести те, кто инициирует эти процессы.