https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/putin-o-sanktsiyakh-esli-partnery-budut-usugublyat-situatsiyu-ona-ukhudshitsya-i-dlya-nikh-1038617225.html

Путин о санкциях: если партнеры будут усугублять ситуацию, она ухудшится и для них

Путин о санкциях: если партнеры будут усугублять ситуацию, она ухудшится и для них

Экономика России и финансовая система достаточно прочно стоят на ногах, а тренд на сохранение макроэкономических показателей скоро даст о себе знать, заявил... 12.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-12T16:25+0300

2022-04-12T16:25+0300

2022-04-12T16:56+0300

россия

владимир путин

санкции

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СУХУМ, 12 апр – Sputnik. Все в мире завязано в цепочки, если партнеры будут усугублять ситуацию, она усугубится и для них, заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости. Путин отметил, что уже наблюдается рост цен на продовольствие, рост цен на некоторые виды удобрений превышает в три раза докризисный уровень и продолжает расти.В качестве примера он привел сферу удобрений. По его словам, ситуация может привести к голоду в целом ряде регионов мира.Владимир Путин отметил, что возможны и новые волны миграции, в том числе в европейские страны.Он подчеркнул, что в такой сфере убытки будут нести те, кто инициирует эти процессы.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, владимир путин, санкции