https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/putin-zayavil-chto-rossiya-vozobnovit-lunnuyu-programmu-1038609856.html

Путин заявил, что Россия возобновит лунную программу

Путин заявил, что Россия возобновит лунную программу

Владимир Путин вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко во вторник, 12 апреля, прибыл на космодром "Восточный". 12.04.2022, Sputnik Абхазия

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владимир путин

космос

луна

александр лукашенко

россия

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СУХУМ, 12 апр – Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ возобновит лунную программу, пишет РИА Новости. Он подчеркнул, что Россия, несмотря на любые трудности и попытки извне помешать идти вперед, будет осуществлять все планы в космической сфере.

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владимир путин, космос, луна, александр лукашенко, россия