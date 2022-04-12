Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/putin-zayavil-chto-rossiya-vozobnovit-lunnuyu-programmu-1038609856.html
Путин заявил, что Россия возобновит лунную программу
Путин заявил, что Россия возобновит лунную программу
Владимир Путин вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко во вторник, 12 апреля, прибыл на космодром "Восточный". 12.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-12T11:54+0300
2022-04-12T12:35+0300
владимир путин
космос
луна
александр лукашенко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/0c/1038609547_0:0:3160:1779_1920x0_80_0_0_5746def2754a69134a49cd9b74ca2d18.jpg
СУХУМ, 12 апр – Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ возобновит лунную программу, пишет РИА Новости. Он подчеркнул, что Россия, несмотря на любые трудности и попытки извне помешать идти вперед, будет осуществлять все планы в космической сфере.
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/0c/1038609547_228:0:2957:2047_1920x0_80_0_0_886eff32a3934884ff62e9a223aaff63.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
владимир путин, космос, луна, александр лукашенко, россия

Путин заявил, что Россия возобновит лунную программу

11:54 12.04.2022 (обновлено: 12:35 12.04.2022)
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСуперлуние
Суперлуние - Sputnik Абхазия, 1920, 12.04.2022
© Sputnik / Григорий Сысоев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Владимир Путин вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко во вторник, 12 апреля, прибыл на космодром "Восточный".
СУХУМ, 12 апр – Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ возобновит лунную программу, пишет РИА Новости.
Президент отметил, что надо успешно ответить на вызовы по освоению космоса.
Он подчеркнул, что Россия, несмотря на любые трудности и попытки извне помешать идти вперед, будет осуществлять все планы в космической сфере.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0