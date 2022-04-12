https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/putin-zayavil-chto-rossiya-vozobnovit-lunnuyu-programmu-1038609856.html
Путин заявил, что Россия возобновит лунную программу
Путин заявил, что Россия возобновит лунную программу
Владимир Путин вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко во вторник, 12 апреля, прибыл на космодром "Восточный". 12.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-12T11:54+0300
2022-04-12T11:54+0300
2022-04-12T12:35+0300
владимир путин
космос
луна
александр лукашенко
россия
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СУХУМ, 12 апр – Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ возобновит лунную программу, пишет РИА Новости. Он подчеркнул, что Россия, несмотря на любые трудности и попытки извне помешать идти вперед, будет осуществлять все планы в космической сфере.
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владимир путин, космос, луна, александр лукашенко, россия
Путин заявил, что Россия возобновит лунную программу
11:54 12.04.2022 (обновлено: 12:35 12.04.2022)
Владимир Путин вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко во вторник, 12 апреля, прибыл на космодром "Восточный".
СУХУМ, 12 апр – Sputnik.
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ возобновит лунную программу, пишет РИА Новости.
Президент отметил, что надо успешно ответить на вызовы по освоению космоса.
Он подчеркнул, что Россия, несмотря на любые трудности и попытки извне помешать идти вперед, будет осуществлять все планы в космической сфере.