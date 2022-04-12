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Студеникин о заявлении МИД Абхазии по "персонам нон грата": создавать рекламу не нужно

Студеникин о заявлении МИД Абхазии по "персонам нон грата": создавать рекламу не нужно

Аналитик Александр Студеникин прокомментирует заявление МИД республики по поводу высказываний некоторых политологов, ставящих под сомнение суверенитет и... 12.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-12T12:52+0300

2022-04-12T12:52+0300

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Студеникин о заявлении МИД Абхазии по "персонам нон грата": создавать рекламу не нужно Студеникин о заявлении МИД Абхазии по "персонам нон грата": создавать рекламу не нужно

Министерство иностранных дел Абхазии предупредило, что в случае продолжения попыток выстраивания негативного информационного фона вокруг республики в отношении ангажированных политологов будет использован механизм объявления "персона нон грата"."Мир очень жестко делится на свои определенный сегменты и оказаться просто в стороне ни у кого не получится. Надо больше время уделять в первую очередь своей национальной безопасности и отношением с теми, с кем мы связали свое будущее и настоящее. Для этого необходима программа, где разрабатывались бы как можно большее количество аспектов, чтобы у потенциальных оппонентов выбить почву из-под ног и чтобы против нас не использовались те или иные сегменты, и они заполнялись правильным нашим содержаниям. Это широчайшее поле для детальности, и надеемся, что это программа будет осуществляться, где МИД внесет свою роль, а его роль большая – представлять наши интересы и позицию о нас в мире. Осталось запустить программу и привлечь и ученых, и молодежь, и продумать, как бы мы выглядели в мире. А отдельные спекулятивные моменты могут быть всегда, но реагировать на них персонально слишком много чести", – сказал Студеникин.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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