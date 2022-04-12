https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/tarasov-o-mirnykh-peregovorakh-po-karabakhskomu-konfliktu-protsess-budet-zatyagivatsya--1038607351.html

Тарасов о мирных переговорах по Карабахскому конфликту: процесс будет затягиваться

Тарасов о мирных переговорах по Карабахскому конфликту: процесс будет затягиваться

О том, каковы перспективы мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном поделился, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. 12.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-12T16:41+0300

2022-04-12T16:41+0300

2022-04-12T16:41+0300

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Тарасов о перспективах мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном Тарасов о перспективах мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном

Тарасов рассказал, что по итогам переговоров между Алиевым и Пашиняном не было принято никаких решений. Только оценочные заявления высокопоставленных чиновников из Европейских стран — Борреля и компании. Стороны договорились создать двустороннюю комиссию на уровне глав МИД по демаркации границ с выходом на мирный договор."Арцах и его статус вообще не упоминаются в заявлении. Это наводит на мысли, что Баку удалось продавить решение вывести проблемы Нагорного Карабаха за скобки, и второе — если Армения идет на подписание мирного договора, значит, есть какие-то общие знаменатели. Главный общий знаменатель — Армения признает территориальную целостность Азербайджана. Таким образом, Карабах остается частью Азербайджана", — отметил Тарасов.

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