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Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Все о ситуации с коронавирусом в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/tri-novykh-sluchaya-covid-19-zafiksirovano-v-abkhazii--1038623396.html
Три новых случая COVID-19 зафиксировано в Абхазии
Три новых случая COVID-19 зафиксировано в Абхазии
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 53577 человек. Зарегистрировано 682 летальных случая. Выздоровели 51942... 12.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-12T22:14+0300
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ситуация с коронавирусом в абхазии
новости
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СУХУМ, 12 апр - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у трех человек из 73 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 10 пациентов, в тяжелом состоянии 4 человека, состояние здоровья 6 пациентов - средней степени тяжести.В Сухумской инфекционной больнице 1 пациент, в Очамчырской ЦРБ - 3, в Гагрской ЦРБ – 1, в Ткуарчалской ЦРБ - 3 пациента.
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новости, мировая пандемия коронавируса covid-19

Три новых случая COVID-19 зафиксировано в Абхазии

22:14 12.04.2022 (обновлено: 22:15 12.04.2022)
© AFP 2022 / DAVID GANNONЧеловек добавляет капли образца в тестовое устройство для экспресс-теста на антиген Covid-19 в Берлине
Человек добавляет капли образца в тестовое устройство для экспресс-теста на антиген Covid-19 в Берлине - Sputnik Абхазия, 1920, 12.04.2022
© AFP 2022 / DAVID GANNON
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 53577 человек. Зарегистрировано 682 летальных случая. Выздоровели 51942 человека.
СУХУМ, 12 апр - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у трех человек из 73 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
© Sputnik / Леон Гуния Covid-19 в Абхазии
Covid-19 в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 12.04.2022
Covid-19 в Абхазии
© Sputnik / Леон Гуния
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 10 пациентов, в тяжелом состоянии 4 человека, состояние здоровья 6 пациентов - средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 1 пациент, в Очамчырской ЦРБ - 3, в Гагрской ЦРБ – 1, в Ткуарчалской ЦРБ - 3 пациента.
В Абхазии
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