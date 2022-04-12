https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/tri-novykh-sluchaya-covid-19-zafiksirovano-v-abkhazii--1038623396.html

Три новых случая COVID-19 зафиксировано в Абхазии

Три новых случая COVID-19 зафиксировано в Абхазии

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 53577 человек. Зарегистрировано 682 летальных случая. Выздоровели 51942... 12.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-12T22:14+0300

2022-04-12T22:14+0300

2022-04-12T22:15+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

новости

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 12 апр - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у трех человек из 73 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 10 пациентов, в тяжелом состоянии 4 человека, состояние здоровья 6 пациентов - средней степени тяжести.В Сухумской инфекционной больнице 1 пациент, в Очамчырской ЦРБ - 3, в Гагрской ЦРБ – 1, в Ткуарчалской ЦРБ - 3 пациента.

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2022

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, мировая пандемия коронавируса covid-19