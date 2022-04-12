https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/tri-novykh-sluchaya-covid-19-zafiksirovano-v-abkhazii--1038623396.html
Три новых случая COVID-19 зафиксировано в Абхазии
Три новых случая COVID-19 зафиксировано в Абхазии
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 53577 человек. Зарегистрировано 682 летальных случая. Выздоровели 51942... 12.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-12T22:14+0300
2022-04-12T22:14+0300
2022-04-12T22:15+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 12 апр - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у трех человек из 73 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 10 пациентов, в тяжелом состоянии 4 человека, состояние здоровья 6 пациентов - средней степени тяжести.В Сухумской инфекционной больнице 1 пациент, в Очамчырской ЦРБ - 3, в Гагрской ЦРБ – 1, в Ткуарчалской ЦРБ - 3 пациента.
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, мировая пандемия коронавируса covid-19
Три новых случая COVID-19 зафиксировано в Абхазии
22:14 12.04.2022 (обновлено: 22:15 12.04.2022)
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 53577 человек. Зарегистрировано 682 летальных случая. Выздоровели 51942 человека.
СУХУМ, 12 апр - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у трех человек из 73 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 10 пациентов, в тяжелом состоянии 4 человека, состояние здоровья 6 пациентов - средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 1 пациент, в Очамчырской ЦРБ - 3, в Гагрской ЦРБ – 1, в Ткуарчалской ЦРБ - 3 пациента.