https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/tri-samoleta-ne-smogli-prizemlitsya-v-aeroportu-sochi-iz-za-livnya-1038609052.html

Три самолета не смогли приземлиться в аэропорту Сочи из-за ливня

Три самолета не смогли приземлиться в аэропорту Сочи из-за ливня

Власти Сочи объявили, что 12 апреля на территории курорта пройдут сильные дожди, сопровождающиеся сильным ветром. 12.04.2022, Sputnik Абхазия

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аэропорт сочи

сочи

дождь

россия

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СУХУМ, 12 апр – Sputnik. Два рейса из Узбекистана и один из Москвы не смогли сесть в аэропорту Сочи из-за ливня и ушли на запасной аэродром Минеральных Вод, пишет РИА Новости со ссылкой на оператора кубанских аэропортов "Аэродинамика".Кроме того, как отмечает администрация Сочи, из-за непогоды городские и коммунальные службы переведены в усиленный режим работы.

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аэропорт сочи, сочи, дождь, россия