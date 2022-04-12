https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/tri-samoleta-ne-smogli-prizemlitsya-v-aeroportu-sochi-iz-za-livnya-1038609052.html
Три самолета не смогли приземлиться в аэропорту Сочи из-за ливня
Три самолета не смогли приземлиться в аэропорту Сочи из-за ливня
Власти Сочи объявили, что 12 апреля на территории курорта пройдут сильные дожди, сопровождающиеся сильным ветром. 12.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-12T11:20+0300
2022-04-12T11:20+0300
2022-04-12T11:31+0300
аэропорт сочи
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СУХУМ, 12 апр – Sputnik. Два рейса из Узбекистана и один из Москвы не смогли сесть в аэропорту Сочи из-за ливня и ушли на запасной аэродром Минеральных Вод, пишет РИА Новости со ссылкой на оператора кубанских аэропортов "Аэродинамика".Кроме того, как отмечает администрация Сочи, из-за непогоды городские и коммунальные службы переведены в усиленный режим работы.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
аэропорт сочи, сочи, дождь, россия
Три самолета не смогли приземлиться в аэропорту Сочи из-за ливня
11:20 12.04.2022 (обновлено: 11:31 12.04.2022)
Власти Сочи объявили, что 12 апреля на территории курорта пройдут сильные дожди, сопровождающиеся сильным ветром.
СУХУМ, 12 апр – Sputnik
. Два рейса из Узбекистана и один из Москвы не смогли сесть в аэропорту Сочи из-за ливня и ушли на запасной аэродром Минеральных Вод, пишет РИА Новости
со ссылкой на оператора кубанских аэропортов "Аэродинамика".
Три рейса ушли на запасной аэродром в Минеральные Воды до стабилизации погоды и улучшения условий посадки.
Кроме того, как отмечает администрация Сочи, из-за непогоды городские и коммунальные службы переведены в усиленный режим работы.