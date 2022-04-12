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Центр микрохирургии глаза открылся в Сухуме
Центр микрохирургии глаза открылся в Сухуме
Жители Абхазии смогут получить полноценную офтальмологическую помощь, не выезжая за пределы страны. 12.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-12T20:10+0300
2022-04-12T20:10+0300
2022-04-12T20:10+0300
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СУХУМ, 12 апр - Sputnik. Центр микрохирургии глаза открылся в Сухуме, рассказали в эфире Абаза ТВ.Министр здравоохранения Эдуард Бутба принял участие в торжественной церемонии и перерезал ленточку.Центр оснащен современным оборудованием из Японии, Германии и США. Высокоточные приборы стоят в каждом кабинете. В центре есть и микроскоп, благодаря которому врач может провести манипуляции внутри глазного яблока, и машина, способная оперировать катаракту глаза.Медицинский центр будет участвовать в программах Министерства здравоохранения Абхазии, по которым помощь будет оказана льготным слоям населения.Теперь жители Абхазии смогут получить полноценную офтальмологическую помощь, не выезжая за пределы страны.
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MIA „Rosiya Segodnya“
медицина, абхазия
Центр микрохирургии глаза открылся в Сухуме
Жители Абхазии смогут получить полноценную офтальмологическую помощь, не выезжая за пределы страны.
СУХУМ, 12 апр - Sputnik
. Центр микрохирургии глаза открылся в Сухуме, рассказали в эфире Абаза ТВ.
Министр здравоохранения Эдуард Бутба принял участие в торжественной церемонии и перерезал ленточку.
Центр оснащен современным оборудованием из Японии, Германии и США. Высокоточные приборы стоят в каждом кабинете. В центре есть и микроскоп, благодаря которому врач может провести манипуляции внутри глазного яблока, и машина, способная оперировать катаракту глаза.
Медицинский центр будет участвовать в программах Министерства здравоохранения Абхазии, по которым помощь будет оказана льготным слоям населения.
“У нас есть определенный пласт наших граждан, которые из малоимущих семей, неблагополучных семей, есть люди, у которых заболевания очень серьезные. В этом формате определенные преференции будут даваться Минздравом нашим гражданам. Мы это в рабочем порядке уже обговорили”, - сказал министр здравоохранения Эдуард Бутба.
Теперь жители Абхазии смогут получить полноценную офтальмологическую помощь, не выезжая за пределы страны.