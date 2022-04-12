https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/tsentr-mikrokhirurgii-glaza-otkrylsya-v-sukhume-1038622467.html

Центр микрохирургии глаза открылся в Сухуме

Центр микрохирургии глаза открылся в Сухуме

Жители Абхазии смогут получить полноценную офтальмологическую помощь, не выезжая за пределы страны. 12.04.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

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СУХУМ, 12 апр - Sputnik. Центр микрохирургии глаза открылся в Сухуме, рассказали в эфире Абаза ТВ.Министр здравоохранения Эдуард Бутба принял участие в торжественной церемонии и перерезал ленточку.Центр оснащен современным оборудованием из Японии, Германии и США. Высокоточные приборы стоят в каждом кабинете. В центре есть и микроскоп, благодаря которому врач может провести манипуляции внутри глазного яблока, и машина, способная оперировать катаракту глаза.Медицинский центр будет участвовать в программах Министерства здравоохранения Абхазии, по которым помощь будет оказана льготным слоям населения.Теперь жители Абхазии смогут получить полноценную офтальмологическую помощь, не выезжая за пределы страны.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

медицина, абхазия