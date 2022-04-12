https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/turbaza-khutaba-i-mukba-o-sisteme-vse-vklyucheno-v-otelyakh-abkhazii-1038617060.html

Турбаза: Хутаба и Мукба о системе "Все включено" в отелях Абхазии

Турбаза: Хутаба и Мукба о системе "Все включено" в отелях Абхазии

О возможностях внедрения системы "Все включено" в отелях Абхазии и о том, есть ли спрос на нее, в эфире радио Sputnik рассказали аналитик Адамур Мукба и... 12.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-12T18:35+0300

2022-04-12T18:35+0300

2022-04-12T18:35+0300

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Турбаза: Хутаба и Мукба о системе "Все включено" в отелях Абхазии Турбаза: Хутаба и Мукба о системе "Все включено" в отелях Абхазии

По мнению собеседников Sputnik система "Все включено" выгодна исключительно на больших потоках, и во всех странах она не одинакова."Система не может быть дешевле чем та, которая повсеместно в Абхазии применяется. Безусловно, у нее есть свой сегмент и своя клиентская база. Это нужно развивать, и она пользуется спросом. Система все включено – хороший способ уложиться в заранее фиксированный бюджет на отдых, не потратив лишних денег", – сказал Мукба в эфире радио.Главный специалист отдела контроля туристской деятельности Минтуризма Абхазии Таращ Хутаба рассказал, какова установка ведомства для развития данной системы и есть ли государственные стандарты, требования к форматам.Эксперты поделились своим мнением о том, каким может быть экономический эффект от внедрения этой системы.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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