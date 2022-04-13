https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/bartsits-o-rabote-sudebnykh-ispolniteley-v-abkhazii-sluzhba-vstala-na-nogi--1038634044.html

Барциц о работе судебных исполнителей в Абхазии: служба встала на ноги

Барциц о работе судебных исполнителей в Абхазии: служба встала на ноги

Гость студии Sputnik Абхазия – руководитель Службы судебных исполнителей Министерства юстиции Абхазии и главный судебный исполнитель республики Зураб Барциц. 13.04.2022, Sputnik Абхазия

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Барциц о работе судебных исполнителей в Абхазии: служба встала на ноги Барциц о работе судебных исполнителей в Абхазии: служба встала на ноги

Речь в программе "Посредник" шла о том, как происходит исполнение судебных решений, какими полномочиями наделяет приставов закон, каковы меры принудительного воздействия к должникам и почему сроки процедур исполнительного производства затягиваются.Говоря о результатах работы, Барциц отметил, что на сегодняшний день Служба судебных исполнителей встала на ноги и достойно принимает все нормативно-правовые акты, которые регулируют ее работу. Подробности слушайте в аудиофайле.

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