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Барциц о работе судебных исполнителей в Абхазии: служба встала на ноги
Барциц о работе судебных исполнителей в Абхазии: служба встала на ноги
Гость студии Sputnik Абхазия – руководитель Службы судебных исполнителей Министерства юстиции Абхазии и главный судебный исполнитель республики Зураб Барциц. 13.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-13T16:00+0300
2022-04-13T16:00+0300
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Барциц о работе судебных исполнителей в Абхазии: служба встала на ноги
Барциц о работе судебных исполнителей в Абхазии: служба встала на ноги
Речь в программе "Посредник" шла о том, как происходит исполнение судебных решений, какими полномочиями наделяет приставов закон, каковы меры принудительного воздействия к должникам и почему сроки процедур исполнительного производства затягиваются.Говоря о результатах работы, Барциц отметил, что на сегодняшний день Служба судебных исполнителей встала на ноги и достойно принимает все нормативно-правовые акты, которые регулируют ее работу. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, посредник, абхазия, аудио
Барциц о работе судебных исполнителей в Абхазии: служба встала на ноги
16:00 13.04.2022 (обновлено: 16:36 13.04.2022)
Гость студии Sputnik Абхазия – руководитель Службы судебных исполнителей Министерства юстиции Абхазии и главный судебный исполнитель республики Зураб Барциц.
Речь в программе "Посредник" шла о том, как происходит исполнение судебных решений, какими полномочиями наделяет приставов закон, каковы меры принудительного воздействия к должникам и почему сроки процедур исполнительного производства затягиваются.
Говоря о результатах работы, Барциц отметил, что на сегодняшний день Служба судебных исполнителей встала на ноги и достойно принимает все нормативно-правовые акты, которые регулируют ее работу.
Подробности слушайте в аудиофайле
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