https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/ekonomist-sprognoziroval-kurs-rublya-v-blizhayshie-mesyatsy-1038611835.html

Экономист спрогнозировал курс рубля в ближайшие месяцы

Экономист спрогнозировал курс рубля в ближайшие месяцы

Доктор экономических наук, проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец прокомментировал состояние рубля, причины его укрепления после... 13.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-13T13:21+0300

2022-04-13T13:21+0300

2022-04-13T13:21+0300

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Экономист спрогнозировал курс рубля в ближайшие месяцы Экономист спрогнозировал курс рубля в ближайшие месяцы

Рубль продолжает укреплятьcя к евро и доллару, следует из динамики торгов на Московской бирже. По словам, доктора экономических наук, проректора Финансового университета при правительстве РФ Алексея Зубца, причиной укрепления рубля является поддержка Центробанка и высокий объем валютной выручки, который получается за счет экспорта российских ресурсов."Для регулировки рынка валют ЦБ ввел норму о продаже 80% валютной выручки на российском валютном рынке, и все экспортеры приходят туда со своими деньгами. Нефть у нас свыше 100 долларов, металлы на высоком уровне, сталь дорогая, зерно еще дороже. То есть на рынке сложилась очень благоприятная конъюнктура для российского экспорта. Соответственно, денег много, экспортеры приходят на валютный рынок и продают эти деньги. Отсюда сложившийся курс. Вторым источником высокого курса является ограничение на вывод денег за границу нерезидентами, ограничение на снятие денег населением с валютных счетов, что обеспечило снижение общего спроса на валюту", – рассказал Алексей Зубец.Экономист отметил, что на валютной бирже сегодня сложился индикативный курс рубля. Он имеет значение, но это значение не всеобщее. По мнению эксперта, к показателям валютного рынка следовало бы добавить показатели рынка наличной валюты. Это дало бы более справедливую и точную картину.Алексей Зубец рассказал, будет ли рубль и дальше укреплять позиции, сделал прогноз на ближайшую перспективу.

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