https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/grazhdanin-i-nachalnik-adleyba-ob-obespechenii-lekarstvami-v-usloviyakh-krizisa--1038609363.html
Гражданин и начальник: Адлейба об обеспечении лекарствами в условиях кризиса
Гражданин и начальник: Адлейба об обеспечении лекарствами в условиях кризиса
О том, как Республиканское унитарное предприятие "Абхазфармация" обеспечивает лекарственными препаратами медучреждения Абхазии в условиях кризиса и какие... 13.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-13T10:57+0300
2022-04-13T10:57+0300
2022-04-13T11:09+0300
радио
подкасты
гражданин и начальник
минздрав
гособеспечение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/0d/1038627212_0:0:1817:1023_1920x0_80_0_0_b0d905e374d0842f76b97ee7f12d08b8.jpg
Гражданин и начальник: Адлейба об обеспечении лекарствами в условиях кризиса
Гражданин и начальник: Адлейба об обеспечении лекарствами в условиях кризиса
Мы работаем в штатном режиме, экстренных ситуаций пока не возникает, кое-какие позиции по дефициту возникают, но пока неразрешимых ситуаций нет, сказал Адлейба в интервью радио."Пока процесс поставок идет, идет как обычно. Дефицит некоторый имеет место быть. Проблемы высвечиваются в перспективе, но и высвечиваются их решения. Мы полностью зависим от импорта, но стараемся по жизненно необходимым препаратам делать какие-то запасы, но если возникнут какие-то проблемы, то единственный вариант – искать источники, где мы можем приобретать медикаменты", – сказал Адлейба.Говоря о лекарственном обеспечении по госпрограммам, гендиректор "Абхазфармации" сказал, что были сложности в тот момент, когда начали вводиться санкции от Запада, но на сегодняшний день инсулином Минздрав обеспечен, а препараты для онкобольных отпускаются."Есть некоторые сложности и некий дефицит, но пока решаем, находим, достаем. По каким-то позициям у нас есть запасы, какие-то могут просесть, но мы занимаемся и надеемся, что серьезных эксцессов у нас не будет", – отметил Адлейба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/0d/1038627212_0:0:1817:1363_1920x0_80_0_0_5538a7c82938483a4445240adf459e31.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, гражданин и начальник, минздрав, гособеспечение, аудио
Гражданин и начальник: Адлейба об обеспечении лекарствами в условиях кризиса
10:57 13.04.2022 (обновлено: 11:09 13.04.2022)
О том, как Республиканское унитарное предприятие "Абхазфармация" обеспечивает лекарственными препаратами медучреждения Абхазии в условиях кризиса и какие сложности возникают в их приобретении, в эфире радио Sputnik рассказал гендиректор предприятия Рустам Адлейба.
Мы работаем в штатном режиме, экстренных ситуаций пока не возникает, кое-какие позиции по дефициту возникают, но пока неразрешимых ситуаций нет, сказал Адлейба в интервью радио.
"Пока процесс поставок идет, идет как обычно. Дефицит некоторый имеет место быть. Проблемы высвечиваются в перспективе, но и высвечиваются их решения. Мы полностью зависим от импорта, но стараемся по жизненно необходимым препаратам делать какие-то запасы, но если возникнут какие-то проблемы, то единственный вариант – искать источники, где мы можем приобретать медикаменты", – сказал Адлейба.
Говоря о лекарственном обеспечении по госпрограммам, гендиректор "Абхазфармации" сказал, что были сложности в тот момент, когда начали вводиться санкции от Запада, но на сегодняшний день инсулином Минздрав обеспечен, а препараты для онкобольных отпускаются.
"Есть некоторые сложности и некий дефицит, но пока решаем, находим, достаем. По каким-то позициям у нас есть запасы, какие-то могут просесть, но мы занимаемся и надеемся, что серьезных эксцессов у нас не будет", – отметил Адлейба.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.