https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/grazhdanin-i-nachalnik-adleyba-ob-obespechenii-lekarstvami-v-usloviyakh-krizisa--1038609363.html

Гражданин и начальник: Адлейба об обеспечении лекарствами в условиях кризиса

Гражданин и начальник: Адлейба об обеспечении лекарствами в условиях кризиса

О том, как Республиканское унитарное предприятие "Абхазфармация" обеспечивает лекарственными препаратами медучреждения Абхазии в условиях кризиса и какие... 13.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-13T10:57+0300

2022-04-13T10:57+0300

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Гражданин и начальник: Адлейба об обеспечении лекарствами в условиях кризиса Гражданин и начальник: Адлейба об обеспечении лекарствами в условиях кризиса

Мы работаем в штатном режиме, экстренных ситуаций пока не возникает, кое-какие позиции по дефициту возникают, но пока неразрешимых ситуаций нет, сказал Адлейба в интервью радио."Пока процесс поставок идет, идет как обычно. Дефицит некоторый имеет место быть. Проблемы высвечиваются в перспективе, но и высвечиваются их решения. Мы полностью зависим от импорта, но стараемся по жизненно необходимым препаратам делать какие-то запасы, но если возникнут какие-то проблемы, то единственный вариант – искать источники, где мы можем приобретать медикаменты", – сказал Адлейба.Говоря о лекарственном обеспечении по госпрограммам, гендиректор "Абхазфармации" сказал, что были сложности в тот момент, когда начали вводиться санкции от Запада, но на сегодняшний день инсулином Минздрав обеспечен, а препараты для онкобольных отпускаются."Есть некоторые сложности и некий дефицит, но пока решаем, находим, достаем. По каким-то позициям у нас есть запасы, какие-то могут просесть, но мы занимаемся и надеемся, что серьезных эксцессов у нас не будет", – отметил Адлейба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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подкасты, гражданин и начальник, минздрав, гособеспечение, аудио