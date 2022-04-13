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Гражданин и начальник: Тарба о контроле качества продуктов в Абхазии
Гражданин и начальник: Тарба о контроле качества продуктов в Абхазии
Начальник отдела потребительского надзора Госстандарта Абхазии Георгий Тарба в эфире радио Sputnik рассказал, какие возможности у проверяющих органов есть для... 13.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-13T17:20+0300
2022-04-13T17:20+0300
2022-04-13T17:21+0300
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Гражданин и начальник: Тарба о контроле за качеством продуктов в Абхазии
Гражданин и начальник: Тарба о контроле за качеством продуктов в Абхазии
Покупка некачественного или просроченного товара в магазинах Абхазии: кто и как может контролировать этот вопрос? Имеют ли право контролирующие органы проводить проверку чаще, чем того позволяет законодательство. Как отметил Тарба, более оперативно можно реагировать в том случае, если покупатели будут сигнализировать о нарушениях. Но, к сожалению, констатировал Тарба, в последнее время все реже фиксируются случаи официальных обращений в Госстандарт с жалобами на покупку некачественной продукции. "В основном свои претензии и жалобы они предоставляют нам в соцсетях. По нашему закону, если потребитель имеет жалобу, он должен ее официально предоставить в потребительский надзор. В этом случае мы выписываем внеплановую проверку на тот или иной объект", – рассказал Тарба. Обо всем подробнее слушайте в аудиофайле.
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Гражданин и начальник: Тарба о контроле качества продуктов в Абхазии
17:20 13.04.2022 (обновлено: 17:21 13.04.2022)
Начальник отдела потребительского надзора Госстандарта Абхазии Георгий Тарба в эфире радио Sputnik рассказал, какие возможности у проверяющих органов есть для проверки и контроля качества продуктов питания.
Покупка некачественного или просроченного товара в магазинах Абхазии: кто и как может контролировать этот вопрос? Имеют ли право контролирующие органы проводить проверку чаще, чем того позволяет законодательство.
Как отметил Тарба, более оперативно можно реагировать в том случае, если покупатели будут сигнализировать о нарушениях. Но, к сожалению, констатировал Тарба, в последнее время все реже фиксируются случаи официальных обращений в Госстандарт с жалобами на покупку некачественной продукции.
"В основном свои претензии и жалобы они предоставляют нам в соцсетях. По нашему закону, если потребитель имеет жалобу, он должен ее официально предоставить в потребительский надзор. В этом случае мы выписываем внеплановую проверку на тот или иной объект", – рассказал Тарба.
Обо всем подробнее слушайте в аудиофайле
.