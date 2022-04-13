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Гражданин и начальник: Тарба о контроле качества продуктов в Абхазии

Гражданин и начальник: Тарба о контроле качества продуктов в Абхазии

Начальник отдела потребительского надзора Госстандарта Абхазии Георгий Тарба в эфире радио Sputnik рассказал, какие возможности у проверяющих органов есть для... 13.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-13T17:20+0300

2022-04-13T17:20+0300

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Гражданин и начальник: Тарба о контроле за качеством продуктов в Абхазии Гражданин и начальник: Тарба о контроле за качеством продуктов в Абхазии

Покупка некачественного или просроченного товара в магазинах Абхазии: кто и как может контролировать этот вопрос? Имеют ли право контролирующие органы проводить проверку чаще, чем того позволяет законодательство. Как отметил Тарба, более оперативно можно реагировать в том случае, если покупатели будут сигнализировать о нарушениях. Но, к сожалению, констатировал Тарба, в последнее время все реже фиксируются случаи официальных обращений в Госстандарт с жалобами на покупку некачественной продукции. "В основном свои претензии и жалобы они предоставляют нам в соцсетях. По нашему закону, если потребитель имеет жалобу, он должен ее официально предоставить в потребительский надзор. В этом случае мы выписываем внеплановую проверку на тот или иной объект", – рассказал Тарба. Обо всем подробнее слушайте в аудиофайле.

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подкасты, гражданин и начальник, абхазия, торговля, проверка, аудио