https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/menee-10-sluchaev-koronavirusa-podtverzhdeno-v-abkhazii-za-sutki-1038643544.html

Менее 10 случаев коронавируса подтверждено в Абхазии за сутки

Менее 10 случаев коронавируса подтверждено в Абхазии за сутки

С 13 апреля в Абхазии отменены антиковидные ограничения ввиду стабилизации эпидемиологической ситуации. 13.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-13T22:30+0300

2022-04-13T22:30+0300

2022-04-13T22:56+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

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мировая пандемия коронавируса covid-19

абхазия

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СУХУМ, 13 апр - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 78 человек в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у восьми из них, сообщает Оперштаб. В Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении 12 пациентов, в тяжелом состоянии четверо из них, состояние здоровья восемь пациентов - средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице один пациент, в Очамчырской ЦРБ - двое, в Гагрской ЦРБ – один, в Ткуарчалской ЦРБ - два пациента. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день выросло до53585. Зарегистрировано 682 летальных случая. Выздоровели 52046 человек.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, мировая пандемия коронавируса covid-19, абхазия