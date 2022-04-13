https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/menee-10-sluchaev-koronavirusa-podtverzhdeno-v-abkhazii-za-sutki-1038643544.html
Менее 10 случаев коронавируса подтверждено в Абхазии за сутки
Менее 10 случаев коронавируса подтверждено в Абхазии за сутки
С 13 апреля в Абхазии отменены антиковидные ограничения ввиду стабилизации эпидемиологической ситуации. 13.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-13T22:30+0300
2022-04-13T22:30+0300
2022-04-13T22:56+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
новости
мировая пандемия коронавируса covid-19
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/07/0d/1032834046_0:398:2933:2048_1920x0_80_0_0_c2a9fca43a477ca2c8b91cbd72442f6f.jpg
СУХУМ, 13 апр - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 78 человек в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у восьми из них, сообщает Оперштаб. В Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении 12 пациентов, в тяжелом состоянии четверо из них, состояние здоровья восемь пациентов - средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице один пациент, в Очамчырской ЦРБ - двое, в Гагрской ЦРБ – один, в Ткуарчалской ЦРБ - два пациента. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день выросло до53585. Зарегистрировано 682 летальных случая. Выздоровели 52046 человек.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/07/0d/1032834046_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_4587cb745548d888affc10b968c6f15a.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, мировая пандемия коронавируса covid-19, абхазия
Менее 10 случаев коронавируса подтверждено в Абхазии за сутки
22:30 13.04.2022 (обновлено: 22:56 13.04.2022)
С 13 апреля в Абхазии отменены антиковидные ограничения ввиду стабилизации эпидемиологической ситуации.
СУХУМ, 13 апр - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 78 человек в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у восьми из них, сообщает Оперштаб.
В Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении 12 пациентов, в тяжелом состоянии четверо из них, состояние здоровья восемь пациентов - средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице один пациент, в Очамчырской ЦРБ - двое, в Гагрской ЦРБ – один, в Ткуарчалской ЦРБ - два пациента.
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день выросло до53585. Зарегистрировано 682 летальных случая. Выздоровели 52046 человек.