https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/pravitelstvo-opredelilo-normativy-potrebleniya-elektroenergii-1038627538.html

Правительство определило нормативы потребления электроэнергии

Правительство определило нормативы потребления электроэнергии

Кабмин Абхазии утвердил новые тарифы для физических и юридических лиц за потребленную электроэнергию, постановление вступит в силу с 1 июля 2022 года. 13.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-13T11:50+0300

2022-04-13T11:50+0300

2022-04-13T11:58+0300

в абхазии

проблемы энергетической отрасли в абхазии

новости

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СУХУМ, 13 апр – Sputnik. Кабмин определил предельный уровень потребления электроэнергии в бытовых целях для физических лиц, которые не имеют приборов учета, и социальную норму энергопотребления для абонентов со счетчиками. Об этом сообщила вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган в эфире Абхазского телевидения. Озган пояснила, что с учетом разного уровня энергопотребления в зимний и летний периоды, норматив потребления в бытовых целях разделили на зимнее и летнее потребление. Период зимнего потребления установлен с ноября по март, летнего – с апреля по октябрь.Физические лица разделены по трем категориям применения тарифа для бытовых нужд: абоненты проживающие в квартире (в городах), в частном доме в городской черте и в частном доме в сельской местности.Социальная норма для физлиц, имеющих приборы учета потребленной электроэнергии, определена следующим образом:При этом Озган отметила, что большинство абонентов, физических лиц, сегодня не имеют приборов учета, и к ним применяется расчет норматива старый, еще советского периода. С 1 июля, согласно изменениям, физические лица, не имеющие приборов учета, будут оплачивать за объем потребляемой электроэнергии в следующих количествах:Правительство Абхазии утвердило новые тарифы для физических и юридических лиц за потребленную электроэнергию, постановление вступает в силу с 1 июля. Тарифы изменены в рамках плана мероприятий по оптимизации энергообеспечения Абхазии, согласованного решением сопредседателей Межправкомисии по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией, Министерством экономики Абхазии, Минэкономразвития и Минэнерго России. Согласно плану, тарифы будут поэтапно повышаться в течение пяти лет, до 2026 года, до достижения "экономически обоснованного" уровня.

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проблемы энергетической отрасли в абхазии, новости