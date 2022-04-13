https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/pravitelstvo-opredelilo-normativy-potrebleniya-elektroenergii-1038627538.html
Правительство определило нормативы потребления электроэнергии
Правительство определило нормативы потребления электроэнергии
Кабмин Абхазии утвердил новые тарифы для физических и юридических лиц за потребленную электроэнергию, постановление вступит в силу с 1 июля 2022 года. 13.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-13T11:50+0300
2022-04-13T11:50+0300
2022-04-13T11:58+0300
в абхазии
проблемы энергетической отрасли в абхазии
новости
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СУХУМ, 13 апр – Sputnik. Кабмин определил предельный уровень потребления электроэнергии в бытовых целях для физических лиц, которые не имеют приборов учета, и социальную норму энергопотребления для абонентов со счетчиками. Об этом сообщила вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган в эфире Абхазского телевидения. Озган пояснила, что с учетом разного уровня энергопотребления в зимний и летний периоды, норматив потребления в бытовых целях разделили на зимнее и летнее потребление. Период зимнего потребления установлен с ноября по март, летнего – с апреля по октябрь.Физические лица разделены по трем категориям применения тарифа для бытовых нужд: абоненты проживающие в квартире (в городах), в частном доме в городской черте и в частном доме в сельской местности.Социальная норма для физлиц, имеющих приборы учета потребленной электроэнергии, определена следующим образом:При этом Озган отметила, что большинство абонентов, физических лиц, сегодня не имеют приборов учета, и к ним применяется расчет норматива старый, еще советского периода. С 1 июля, согласно изменениям, физические лица, не имеющие приборов учета, будут оплачивать за объем потребляемой электроэнергии в следующих количествах:Правительство Абхазии утвердило новые тарифы для физических и юридических лиц за потребленную электроэнергию, постановление вступает в силу с 1 июля. Тарифы изменены в рамках плана мероприятий по оптимизации энергообеспечения Абхазии, согласованного решением сопредседателей Межправкомисии по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией, Министерством экономики Абхазии, Минэкономразвития и Минэнерго России. Согласно плану, тарифы будут поэтапно повышаться в течение пяти лет, до 2026 года, до достижения "экономически обоснованного" уровня.
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проблемы энергетической отрасли в абхазии, новости
Правительство определило нормативы потребления электроэнергии
11:50 13.04.2022 (обновлено: 11:58 13.04.2022)
Кабмин Абхазии утвердил новые тарифы для физических и юридических лиц за потребленную электроэнергию, постановление вступит в силу с 1 июля 2022 года.
СУХУМ, 13 апр – Sputnik.
Кабмин определил предельный уровень потребления электроэнергии в бытовых целях для физических лиц, которые не имеют приборов учета, и социальную норму энергопотребления для абонентов со счетчиками. Об этом сообщила вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган в эфире Абхазского телевидения
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Озган пояснила, что с учетом разного уровня энергопотребления в зимний и летний периоды, норматив потребления в бытовых целях разделили на зимнее и летнее потребление. Период зимнего потребления установлен с ноября по март, летнего – с апреля по октябрь.
Физические лица разделены по трем категориям применения тарифа для бытовых нужд: абоненты проживающие в квартире (в городах), в частном доме в городской черте и в частном доме в сельской местности.
Социальная норма для физлиц, имеющих приборы учета потребленной электроэнергии, определена следующим образом:
Социальная норма энергопотребления для абонентов со счетчиками
Зимний период
Летний период
Квартира
700 кВт/
500 кВт/ч
Частный дом в городской черте
800 кВт/ч
600 кВт/ч
Частный дом в селе
950 кВт/ч
650 кВт/ч
Социальная норма предусматривает оплату по умеренному тарифу (70 копеек). Все, что потребляется свыше этого объема, оплачивается по тарифу для физических лиц без счетчиков (90 копеек).
При этом Озган отметила, что большинство абонентов, физических лиц, сегодня не имеют приборов учета, и к ним применяется расчет норматива старый, еще советского периода. С 1 июля, согласно изменениям, физические лица, не имеющие приборов учета, будут оплачивать за объем потребляемой электроэнергии в следующих количествах:
Нормативы энергопотребления для абонентов без счетчиков
Зимний период
Летний период
Квартира
1200 кВт/ч
840 кВт/ч
Частный дом в городской черте
1500 кВт/ч
1050 кВт/ч
Частный дом в селе
1000 кВт/ч
700 кВт/ч
Правительство Абхазии утвердило новые тарифы для физических и юридических лиц за потребленную электроэнергию, постановление вступает в силу с 1 июля.
Тарифы изменены в рамках плана мероприятий по оптимизации энергообеспечения Абхазии, согласованного решением сопредседателей Межправкомисии по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией, Министерством экономики Абхазии, Минэкономразвития и Минэнерго России. Согласно плану, тарифы будут поэтапно повышаться в течение пяти лет, до 2026 года, до достижения "экономически обоснованного" уровня.