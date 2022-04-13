https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/putin-v-arktike-skontsentrirovany-prakticheski-vse-napravleniya-bezopasnosti-1038631034.html

Путин: в Арктике сконцентрированы практически все направления безопасности

Путин: в Арктике сконцентрированы практически все направления безопасности

СУХУМ, 13 апр – Sputnik. Практически все направления безопасности России сконцентрированы в Арктике, всем проектам там надо уделить особое внимание, заявил... 13.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-13T13:34+0300

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СУХУМ, 13 апр – Sputnik. Практически все направления безопасности России сконцентрированы в Арктике, всем проектам там надо уделить особое внимание, заявил президент России Владимир Путин в среду, 13 апреля. Об этом сообщает РИА Новости."На Арктических территориях проживают и трудятся сотни тысяч наших граждан. Сконцентрированы практически все направления и национальной безопасности нашей страны: экологическая, ресурсная, военно-политическая, технологическая. И сразу подчеркну, сейчас, с учетом разного рода ограничений и санкционного давления, всем проектам и планам, связанным с Арктикой, нам необходимо уделить особое внимание. Не откладывать их, не сдвигать вправо, а напротив, на попытки сдержать наше развитие мы должны ответить максимальным наращиванием темпов как по текущим, так и по перспективным задачам", – сказал Путин на совещании по развитию Арктики.Президент подчеркнул, что Россия рассматривает Арктику не как поле геополитических интриг, а как территорию диалога, стабильности и конструктивного сотрудничества.Сегодня в Арктике с господдержкой реализуется более 460 проектов, объем инвестиций по соглашениям превышает 1,3 триллиона рублей, а в результате их реализации будет создано 30 тысяч рабочих мест, сообщил главе государства вице-премьер России Юрий Трутнев.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210618/Stanet-li-Arktika-povodom-dlya-perezagruzki-otnosheniy-mezhdu-SShA-i-Rossiey-1032648730.html

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