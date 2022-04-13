https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/rossiyskiy-perevozchik-nazval-datu-nachala-morskogo-soobscheniya-s-abkhaziey--1038630127.html
Российский перевозчик назвал дату начала морского сообщения с Абхазией
Российский перевозчик назвал дату начала морского сообщения с Абхазией
Туристический теплоход "Грифон" будет регулярно ходить из Сочи в Сухум с 1 мая по 1 октября 2022 года. 13.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-13T14:01+0300
2022-04-13T14:01+0300
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СУХУМ, 13 апр – Sputnik. С 1 мая запускается морское сообщение Сочи с Абхазией, сообщает ВодоходЪ экспресс на своей странице в VK. Путешествовать в направлении Сочи — Сухум отправится пассажирский скоростной катамаран "Грифон". "Грифон" вмещает 120 пассажиров, средняя скорость – 24 узла. Тестовый рейс, совершенный судном в октябре 2021 года, показал, что маршрут можно преодолеть за три часа 15 минут.По прибытии в порт Сухума туристы пройдут зону пограничного и таможенного контроля.Другой теплоход, "Комета", будет курсировать между Новороссийском, Сочи и Геленджиком."С помощью нашего флота можно быстро добраться до места назначения, находясь в полном комфорте и наблюдая за красотой пейзажей с воды", – заявила компания.Туристам рекомендуется покупать билеты на официальном сайте, не связываясь с перекупщиками. Билеты на теплоход будут продаваться также в кассах Сухумского морского порта и Сочинского порта.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211010/Testovyy-reys-turisticheskiy-teplokhod-Grifon-zashel-v-Sukhumskiy-port-1033388794.html
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отдых в абхазии, путешествия, новости, сочи, сухум
Российский перевозчик назвал дату начала морского сообщения с Абхазией
Туристический теплоход "Грифон" будет регулярно ходить из Сочи в Сухум с 1 мая по 1 октября 2022 года.
СУХУМ, 13 апр – Sputnik.
С 1 мая запускается морское сообщение Сочи с Абхазией, сообщает ВодоходЪ экспресс
на своей странице в VK.
Путешествовать в направлении Сочи — Сухум отправится пассажирский скоростной катамаран "Грифон".
"Грифон" вмещает 120 пассажиров, средняя скорость – 24 узла. Тестовый рейс, совершенный судном в октябре 2021 года, показал, что маршрут можно преодолеть за три часа 15 минут.
По прибытии в порт Сухума туристы пройдут зону пограничного и таможенного контроля.
Другой теплоход, "Комета", будет курсировать между Новороссийском, Сочи и Геленджиком.
"С помощью нашего флота можно быстро добраться до места назначения, находясь в полном комфорте и наблюдая за красотой пейзажей с воды", – заявила компания.
Туристам рекомендуется покупать билеты на официальном сайте
, не связываясь с перекупщиками. Билеты на теплоход будут продаваться также в кассах Сухумского морского порта и Сочинского порта.