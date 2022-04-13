https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/tantsory-breyk-dansa-iz-abkhazii-zanyali-pervye-mesta-na-chempionate-v-sochi-1038632754.html
Танцоры брейк-данса из Абхазии заняли первые места на чемпионате в Сочи
Танцоры брейк-данса из Абхазии заняли первые места на чемпионате в Сочи
Чемпионат по брейк-дансу "Battle Fortune" прошел 9 и 10 апреля в Сочи в школе-студии "Тодес" Аллы Духовой. 13.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-13T15:28+0300
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СУХУМ, 13 апр – Sputnik. Брейкдансеры из Абхазии заняли призовые места на чемпионате "Battle Fortune", сообщает Госкомспорта Абхазии.Турнир собрал участников из городов и регионов России, а также из Абхазии. На соревнования отправились 23 танцора команды "Apsny Crew" под руководством Джамала Тачулия и Мадины Кутелия.По итогам чемпионата абхазские брейкдансеры заняли два первых и одно второе место. Первые места заняли: Даниэл и Маркел Чкадуа, второе место у Самсона Зантария.По словам Мадины Кутелия, которая была судьей номинации "Breakdance", в первом отборе встретились более 60 танцоров.Кутелия выразила благодарность Госкомитету по делам молодежи и спорту за поддержку в организации поездки.
https://sputnik-abkhazia.ru/20190223/Shag-vpered-breyk-dans-abkhazskikh-ulits--1026699135.html
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Танцоры брейк-данса из Абхазии заняли первые места на чемпионате в Сочи
15:28 13.04.2022 (обновлено: 15:48 13.04.2022)
Чемпионат по брейк-дансу "Battle Fortune" прошел 9 и 10 апреля в Сочи в школе-студии "Тодес" Аллы Духовой.
СУХУМ, 13 апр – Sputnik.
Брейкдансеры из Абхазии заняли призовые места на чемпионате "Battle Fortune", сообщает
Госкомспорта Абхазии.
Турнир собрал участников из городов и регионов России, а также из Абхазии. На соревнования отправились 23 танцора команды "Apsny Crew" под руководством Джамала Тачулия
и Мадины Кутелия.
По итогам чемпионата абхазские брейкдансеры заняли два первых и одно второе место. Первые места заняли: Даниэл и Маркел Чкадуа, второе место у Самсона Зантария.
По словам Мадины Кутелия, которая была судьей номинации "Breakdance", в первом отборе встретились более 60 танцоров.
"Много наших прошли отбор и уже попадались друг с другом, уступая своим же в батле. В такие моменты оставалось только молча гордиться тем, что это наши ученики и они действительно показывают хороший уровень. Вроде, нужно за кого-то болеть, но когда по обе стороны твои же дети, ты спокоен и будешь счастлив за любого из них", – отметила она.
Кутелия выразила благодарность Госкомитету по делам молодежи и спорту за поддержку в организации поездки.