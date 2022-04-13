https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/tarif-vo-spasenie-minekonomiki-obosnovalo-novye-tseny-za-svet-1038643179.html

Тариф во спасение: Минэкономики обосновало новые цены за свет

Тариф во спасение: Минэкономики обосновало новые цены за свет

В эксклюзивном интервью Sputnik министр экономики Абхазии Кристина Озган объяснила, почему было принято решение повысить тарифы за потребленную электроэнергию... 13.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-13T21:45+0300

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в абхазии

видео

мультимедиа

проблемы энергетической отрасли в абхазии

тарифы

электричество

абхазия

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В эксклюзивном интервью Sputnik министр экономики Абхазии Кристина Озган объяснила, почему было принято решение повысить тарифы за потребленную электроэнергию, что было бы, если бы цена за электричество осталась на том же уровне, как разрабатывались тарифы и что еще предстоит сделать государству для спасения отечественной энергетики.Новые тарифы для физических и юридических лиц за потребленную электроэнергию были утверждены Кабмином Абхазии.Согласно постановлению правительства, с 1 июля физические лица, потребляющие электроэнергию в бытовых целях и не имеющие приборов учета потребленной электроэнергии, будут платить по тарифу 90 копеек за киловатт-час, те, у кого стоят счетчики, и потребляют электроэнергию в пределах социальной нормы – 70 копеек за киловатт-час, за все, что выше социальной нормы – 90 копеек.Подробнее - в материале Sputnik.

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видео, видео, мультимедиа, проблемы энергетической отрасли в абхазии, тарифы, электричество, абхазия