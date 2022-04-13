https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/vecher-pamyati-sultana-sosnalieva-proydet-v-muzee-boevoy-slavy-v-sukhume-1038632536.html
Вечер памяти Султана Сосналиева пройдет в музее Боевой славы в Сухуме
Вечер памяти Султана Сосналиева пройдет в музее Боевой славы в Сухуме
В Сухуме готовятся мероприятия к 80-летию Героя Абхазии, кавалера ордена "Ахьдз-Апша" I степени Султана Сосналиева. 13.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-13T15:05+0300
2022-04-13T15:05+0300
2022-04-13T15:16+0300
в абхазии
отечественная война народа абхазии (1992-1993)
новости
султан сосналиев
история
культура
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СУХУМ, 13 апр – Sputnik. Минкультуры совместно с Государственным музеем Боевой славы имени В.Г.Ардзинба планирует провести вечер памяти кавалера ордена "Ахьдз-Апша" I степени, государственного и военного деятеля, генерал-лейтенанта Султана Сосналиева. Об этом сообщили на встрече с премьер-министром Александром Анкваб министр культуры Даур Кове, его заместитель Динара Смыр и директор музея Боевой славы Мзия Бейя.Герою Абхазии, экс-министру обороны республики Султану Сосналиеву 23 апреля исполнилось бы 80 лет. Он ушел из жизни в возрасте 66 лет 22 ноября 2008 года после тяжелой болезни.Сосналиев внес неоценимый вклад в борьбу абхазского народа за независимость. Сын кабардинского народа, он 29 лет служил в войсках ПВО СССР, прошел путь от летчика до командира авиаполка и начальника авиацентра. Султан Сосналиев – заслуженный военный летчик СССР, награжден орденом Боевого Красного знамени.После вторжения войск Госсовета Грузии в Абхазию в августе 1992 года Сосналиев возглавил первые добровольческие отряды из Кабарды, пришедшие на помощь братскому народу.Во время Отечественной войны народа Абхазии Сосналиев возглавлял Генеральный штаб и был первым заместителем министра обороны Абхазии.За особое мужество и храбрость, проявленные при защите Абхазии, в 1994 году Сосналиеву было присвоено звание "Герой Абхазии" и звание генерал-лейтенанта. С мая 1993 года по август 1996 года, а также с 2005 по 2007 годы Сосналиев возглавлял Министерство обороны Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20170423/ot-nalchika-do-suxuma-pobednyj-marsh-generala-sosnalieva-1020887242.html
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отечественная война народа абхазии (1992-1993), новости, султан сосналиев, история, культура
Вечер памяти Султана Сосналиева пройдет в музее Боевой славы в Сухуме
15:05 13.04.2022 (обновлено: 15:16 13.04.2022)
В Сухуме готовятся мероприятия к 80-летию Героя Абхазии, кавалера ордена "Ахьдз-Апша" I степени Султана Сосналиева.
СУХУМ, 13 апр – Sputnik. Минкультуры совместно с Государственным музеем Боевой славы имени В.Г.Ардзинба планирует провести вечер памяти кавалера ордена "Ахьдз-Апша" I степени, государственного и военного деятеля, генерал-лейтенанта Султана Сосналиева.
Об этом сообщили
на встрече с премьер-министром Александром Анкваб министр культуры Даур Кове, его заместитель Динара Смыр и директор музея Боевой славы Мзия Бейя.
Герою Абхазии, экс-министру обороны республики Султану Сосналиеву 23 апреля исполнилось бы 80 лет. Он ушел из жизни в возрасте 66 лет 22 ноября 2008 года после тяжелой болезни.
Сосналиев внес неоценимый вклад в борьбу абхазского народа за независимость. Сын кабардинского народа, он 29 лет служил в войсках ПВО СССР, прошел путь от летчика до командира авиаполка и начальника авиацентра. Султан Сосналиев – заслуженный военный летчик СССР, награжден орденом Боевого Красного знамени.
После вторжения войск Госсовета Грузии в Абхазию в августе 1992 года Сосналиев возглавил первые добровольческие отряды из Кабарды, пришедшие на помощь братскому народу.
Во время Отечественной войны народа Абхазии Сосналиев возглавлял Генеральный штаб и был первым заместителем министра обороны Абхазии.
За особое мужество и храбрость, проявленные при защите Абхазии, в 1994 году Сосналиеву было присвоено звание "Герой Абхазии" и звание генерал-лейтенанта.
С мая 1993 года по август 1996 года, а также с 2005 по 2007 годы Сосналиев возглавлял Министерство обороны Абхазии.