https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/velichestvennaya-zabroshka-chto-stalo-s-zheleznodorozhnoy-stantsiey-gagripsh-1038634462.html
Величественная заброшка: что стало с железнодорожной станцией "Гагрипш"
Величественная заброшка: что стало с железнодорожной станцией "Гагрипш"
Почти 80 лет назад, а точнее в 1943 году, в курортном городе Гагра был открыт остановочный пункт "Гагрипш". 13.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-13T16:06+0300
2022-04-13T16:06+0300
2022-04-13T16:09+0300
в абхазии
видео
мультимедиа
гагра
гагрский район
железная дорога
станции
история
архитектура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/0d/1038632337_0:270:2601:1733_1920x0_80_0_0_e8ade5cf948151e3dc5c5b40ad671e92.jpg
Вначале станция называлась "Гагра-Пассажирская" и была главной в курортном городе. Здесь останавливались все поезда по пути следования Адлер – Сухум.Позже, уже в 50-х годах, после открытия центрального вокзала в Новой Гагре, "Гагра-Пассажирская" потеряла свой статус, станцию реорганизовали в остановочный пункт и потом дважды переименовывали. В 70-х годах станцию назвали "Гагра-Павильон". Современное наименование она получила в начале 90-х. После Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов станция пришла в упадок. Постепенно разрушались некогда величественные колонны и лепнина на стенах.Сегодня "Гагрипш" закрыт для приема и отправки пассажиров. В начале 2022 года в компании "Абхазская железная дорога" заявили о намерении расчистить территорию станции и начать работы по консервации объекта до начала масштабной реставрации.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/Zheleznodorozhnaya-stantsiya-Gagripsh-FOTOLENTA--1033351219.html
гагра
гагрский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/0d/1038632337_98:0:2409:1733_1920x0_80_0_0_39a836dea80aefa8b181d8be8179f0eb.jpg
Железнодорожная станция "Гагрипш"
Железнодорожная станция "Гагрипш"
2022-04-13T16:06+0300
true
PT0M50S
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, гагра, гагрский район, железная дорога, станции, история, архитектура
Величественная заброшка: что стало с железнодорожной станцией "Гагрипш"
16:06 13.04.2022 (обновлено: 16:09 13.04.2022)
Почти 80 лет назад, а точнее в 1943 году, в курортном городе Гагра был открыт остановочный пункт "Гагрипш".
Вначале станция называлась "Гагра-Пассажирская" и была главной в курортном городе. Здесь останавливались все поезда по пути следования Адлер – Сухум.
Позже, уже в 50-х годах, после открытия центрального вокзала в Новой Гагре, "Гагра-Пассажирская" потеряла свой статус, станцию реорганизовали в остановочный пункт и потом дважды переименовывали. В 70-х годах станцию назвали "Гагра-Павильон". Современное наименование она получила в начале 90-х.
После Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов станция пришла в упадок. Постепенно разрушались некогда величественные колонны и лепнина на стенах.
Сегодня "Гагрипш" закрыт для приема и отправки пассажиров. В начале 2022 года в компании "Абхазская железная дорога" заявили о намерении расчистить территорию станции и начать работы по консервации объекта до начала масштабной реставрации.