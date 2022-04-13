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Величественная заброшка: что стало с железнодорожной станцией "Гагрипш"
Величественная заброшка: что стало с железнодорожной станцией "Гагрипш"
Почти 80 лет назад, а точнее в 1943 году, в курортном городе Гагра был открыт остановочный пункт "Гагрипш". 13.04.2022, Sputnik Абхазия
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Вначале станция называлась "Гагра-Пассажирская" и была главной в курортном городе. Здесь останавливались все поезда по пути следования Адлер – Сухум.Позже, уже в 50-х годах, после открытия центрального вокзала в Новой Гагре, "Гагра-Пассажирская" потеряла свой статус, станцию реорганизовали в остановочный пункт и потом дважды переименовывали. В 70-х годах станцию назвали "Гагра-Павильон". Современное наименование она получила в начале 90-х. После Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов станция пришла в упадок. Постепенно разрушались некогда величественные колонны и лепнина на стенах.Сегодня "Гагрипш" закрыт для приема и отправки пассажиров. В начале 2022 года в компании "Абхазская железная дорога" заявили о намерении расчистить территорию станции и начать работы по консервации объекта до начала масштабной реставрации.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/Zheleznodorozhnaya-stantsiya-Gagripsh-FOTOLENTA--1033351219.html
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Железнодорожная станция "Гагрипш"
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видео, мультимедиа, гагра, гагрский район, железная дорога, станции, история, архитектура

Величественная заброшка: что стало с железнодорожной станцией "Гагрипш"

16:06 13.04.2022 (обновлено: 16:09 13.04.2022)
© Видео Адгур Авидзба, Акоп Кущян
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Почти 80 лет назад, а точнее в 1943 году, в курортном городе Гагра был открыт остановочный пункт "Гагрипш".
Вначале станция называлась "Гагра-Пассажирская" и была главной в курортном городе. Здесь останавливались все поезда по пути следования Адлер – Сухум.
Позже, уже в 50-х годах, после открытия центрального вокзала в Новой Гагре, "Гагра-Пассажирская" потеряла свой статус, станцию реорганизовали в остановочный пункт и потом дважды переименовывали. В 70-х годах станцию назвали "Гагра-Павильон". Современное наименование она получила в начале 90-х.
После Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов станция пришла в упадок. Постепенно разрушались некогда величественные колонны и лепнина на стенах.
Сегодня "Гагрипш" закрыт для приема и отправки пассажиров. В начале 2022 года в компании "Абхазская железная дорога" заявили о намерении расчистить территорию станции и начать работы по консервации объекта до начала масштабной реставрации.
Железнодорожная станция Гагрипш - Sputnik Абхазия, 1920, 13.04.2022
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