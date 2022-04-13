https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/velichestvennaya-zabroshka-chto-stalo-s-zheleznodorozhnoy-stantsiey-gagripsh-1038634462.html

Величественная заброшка: что стало с железнодорожной станцией "Гагрипш"

Величественная заброшка: что стало с железнодорожной станцией "Гагрипш"

Почти 80 лет назад, а точнее в 1943 году, в курортном городе Гагра был открыт остановочный пункт "Гагрипш". 13.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-13T16:06+0300

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Вначале станция называлась "Гагра-Пассажирская" и была главной в курортном городе. Здесь останавливались все поезда по пути следования Адлер – Сухум.Позже, уже в 50-х годах, после открытия центрального вокзала в Новой Гагре, "Гагра-Пассажирская" потеряла свой статус, станцию реорганизовали в остановочный пункт и потом дважды переименовывали. В 70-х годах станцию назвали "Гагра-Павильон". Современное наименование она получила в начале 90-х. После Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов станция пришла в упадок. Постепенно разрушались некогда величественные колонны и лепнина на стенах.Сегодня "Гагрипш" закрыт для приема и отправки пассажиров. В начале 2022 года в компании "Абхазская железная дорога" заявили о намерении расчистить территорию станции и начать работы по консервации объекта до начала масштабной реставрации.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/Zheleznodorozhnaya-stantsiya-Gagripsh-FOTOLENTA--1033351219.html

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видео, мультимедиа, гагра, гагрский район, железная дорога, станции, история, архитектура