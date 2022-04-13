https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/zakharova-evrosoyuz-degradiruet-v-voenno-politicheskiy-blok-1038639716.html

Захарова: Евросоюз деградирует в военно-политический блок

Захарова: Евросоюз деградирует в военно-политический блок

После начала военной спецоперации России на Украине европейские страны стали оказывать Киеву не только гуманитарную, но и военную помощь в виде поставок... 13.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-13T18:45+0300

2022-04-13T18:45+0300

2022-04-13T18:45+0300

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СУХУМ, 13 апр - Sputnik. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о том, что Европейский союз, поставляющий вооружение и боеприпасы на Украину, трансформируется в военно-политический блок, сообщает РИА Новости со ссылкой на брифинг Захаровой по текущим вопросам внешней политики."Это еще раз показывает, что ЕС перестал быть чисто экономическим объединением и стремительно можно сказать эволюционирует, я бы сказала деградирует в сторону военно-политического образования", - сказала она, добавив, что то, "чем сейчас занимается сейчас НАТО и ЕС - это преступление".Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель по итогам визита на Украину в своих социальных сетях заявил о том, что "эта война будет выиграна на поле боя". По мнению российского МИД, это заявление означает, что Евросоюз окончательно отрекся от миротворческих идеалов его основателей и превращается в милитаризованный и агрессивный инструмент внешней экспансии.В МИД добавили, что Запад делает вид, что не замечает, а значит, поощряет провокации украинских националистов против мирного населения, ответственность за гибель которого пытаются возложить на российские войска, и занимается "зачисткой" медиапространства от альтернативных точек зрения.В конце заявления говорится о том, что новая "дипломатия" ЕС означает очередной "натиск на восток" и реализацию стремления к бесконечному глобальному доминированию.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/pochemu-zapad-boitsya-denatsifikatsii-ukrainy-1038624668.html

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мария захарова, новости, мид рф, ес