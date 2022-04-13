https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/zakharova-evrosoyuz-degradiruet-v-voenno-politicheskiy-blok-1038639716.html
Захарова: Евросоюз деградирует в военно-политический блок
Захарова: Евросоюз деградирует в военно-политический блок
После начала военной спецоперации России на Украине европейские страны стали оказывать Киеву не только гуманитарную, но и военную помощь в виде поставок... 13.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-13T18:45+0300
2022-04-13T18:45+0300
2022-04-13T18:45+0300
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СУХУМ, 13 апр - Sputnik. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о том, что Европейский союз, поставляющий вооружение и боеприпасы на Украину, трансформируется в военно-политический блок, сообщает РИА Новости со ссылкой на брифинг Захаровой по текущим вопросам внешней политики."Это еще раз показывает, что ЕС перестал быть чисто экономическим объединением и стремительно можно сказать эволюционирует, я бы сказала деградирует в сторону военно-политического образования", - сказала она, добавив, что то, "чем сейчас занимается сейчас НАТО и ЕС - это преступление".Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель по итогам визита на Украину в своих социальных сетях заявил о том, что "эта война будет выиграна на поле боя". По мнению российского МИД, это заявление означает, что Евросоюз окончательно отрекся от миротворческих идеалов его основателей и превращается в милитаризованный и агрессивный инструмент внешней экспансии.В МИД добавили, что Запад делает вид, что не замечает, а значит, поощряет провокации украинских националистов против мирного населения, ответственность за гибель которого пытаются возложить на российские войска, и занимается "зачисткой" медиапространства от альтернативных точек зрения.В конце заявления говорится о том, что новая "дипломатия" ЕС означает очередной "натиск на восток" и реализацию стремления к бесконечному глобальному доминированию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/pochemu-zapad-boitsya-denatsifikatsii-ukrainy-1038624668.html
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мария захарова, новости, мид рф, ес
Захарова: Евросоюз деградирует в военно-политический блок
После начала военной спецоперации России на Украине европейские страны стали оказывать Киеву не только гуманитарную, но и военную помощь в виде поставок вооружений стоимостью в миллионы долларов.
СУХУМ, 13 апр - Sputnik.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о том, что Европейский союз, поставляющий вооружение и боеприпасы на Украину, трансформируется в военно-политический блок, сообщает РИА Новости
со ссылкой на брифинг Захаровой по текущим вопросам внешней политики.
Захарова пояснила, что на последние несколько месяцев "миролюбивый" ЕС потратил на поставки вооружений на Украину около полутора миллиардов евро.
"Это еще раз показывает, что ЕС перестал быть чисто экономическим объединением и стремительно можно сказать эволюционирует, я бы сказала деградирует в сторону военно-политического образования", - сказала она, добавив, что то, "чем сейчас занимается сейчас НАТО и ЕС - это преступление".
Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель по итогам визита на Украину в своих социальных сетях заявил о том, что "эта война будет выиграна на поле боя". По мнению российского МИД, это заявление означает, что Евросоюз окончательно отрекся от миротворческих идеалов его основателей и превращается в милитаризованный и агрессивный инструмент внешней экспансии.
В МИД добавили, что Запад делает вид, что не замечает, а значит, поощряет провокации украинских националистов против мирного населения, ответственность за гибель которого пытаются возложить на российские войска, и занимается "зачисткой" медиапространства от альтернативных точек зрения.
В конце заявления говорится о том, что новая "дипломатия" ЕС означает очередной "натиск на восток" и реализацию стремления к бесконечному глобальному доминированию.