https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/aktsiya-bessmertnyy-polk-proydet-v-abkhazii-9-maya-1038652257.html
Акция "Бессмертный полк" пройдет в Абхазии 9 Мая
Акция "Бессмертный полк" пройдет в Абхазии 9 Мая
Впервые акция "Бессмертный полк" в Абхазии была проведена 30 сентября 2016 года. В ней участвовало около двух с половиной тысяч человек. 14.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-14T13:55+0300
2022-04-14T13:55+0300
2022-04-14T14:49+0300
в абхазии
бессмертный полк
абхазия
9 мая
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СУХУМ, 14 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Акция "Бессмертный полк" пройдет в Абхазии в День Победы 9 Мая, сказал в интервью Sputnik представитель Русского Дома в Сухуме Евгений Павлов.Традиционно "Бессмертны полк" пройдет в Сухуме, Гудауте, Ткуарчале, Очамчыре и Гагре. Организаторы – Русский Дом в Сухуме, Государственный музей Боевой славы имени Владислава Ардзинба, при поддержке Посольства России в Абхазии и администраций районов."Нам активно помогает компания "А-Мобайл". Любой желающий принять участие в акции "Бессмертный полк" может принести нам (ул. Дбар, 3 – прим.) портрет родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Благодаря компании "А-Мобайл" мы можем распечатать и подготовить портрет к "Бессмертному полку", – заметил Павлов.Фотографии участников Великой Отечественной войны можно также отправить на электронный адрес priglasitelnie_digraphic@mail.ru.В Сухуме акцию планируют провести по тому же маршруту, как и в прошлом году, – участники "Бессмертного полка" пройдут от площади Свободы до памятника Неизвестному солдату на набережной.Впервые акция "Бессмертный полк" была организована в 2012 году в Томске по инициативе местных тележурналистов. Около шести тысяч человек вышли на центральную улицу города с двумя тысячами фотографий участников Великой Отечественной войны.Впервые акция "Бессмертный полк" в Абхазии была проведена 30 сентября 2016 года. В ней участвовало около двух с половиной тысяч человек. Жители Абхазии прошли по улицам Сухума от Красного моста до площади Свободы с фотографиями своих родственников, погибших во время Отечественной войны народа Абхазии и после нее от полученных ран.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210509/Bessmertnyy-polk-i-parad-pod-dozhdem-kak-v-Abkhazii-otmetili-Den-Pobedy-1032383906.html
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бессмертный полк, абхазия, 9 мая
Акция "Бессмертный полк" пройдет в Абхазии 9 Мая
13:55 14.04.2022 (обновлено: 14:49 14.04.2022)
Впервые акция "Бессмертный полк" в Абхазии была проведена 30 сентября 2016 года. В ней участвовало около двух с половиной тысяч человек.
СУХУМ, 14 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Акция "Бессмертный полк" пройдет в Абхазии в День Победы 9 Мая, сказал в интервью Sputnik представитель Русского Дома в Сухуме Евгений Павлов.
"Только в 2020 году акция прошла в онлайн формате, все остальные годы он проводился по-настоящему. В прошлом году под жутким ливнем мы прошли от площади Свободы к могиле Неизвестного солдата на набережной Сухума и почтили память погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", – отметил он.
Традиционно "Бессмертны полк" пройдет в Сухуме, Гудауте, Ткуарчале, Очамчыре и Гагре. Организаторы – Русский Дом в Сухуме, Государственный музей Боевой славы имени Владислава Ардзинба, при поддержке Посольства России в Абхазии и администраций районов.
"Нам активно помогает компания "А-Мобайл". Любой желающий принять участие в акции "Бессмертный полк" может принести нам (ул. Дбар, 3 – прим.) портрет родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Благодаря компании "А-Мобайл" мы можем распечатать и подготовить портрет к "Бессмертному полку", – заметил Павлов.
Фотографии участников Великой Отечественной войны можно также отправить на электронный адрес priglasitelnie_digraphic@mail.ru
.
В Сухуме акцию планируют провести по тому же маршруту, как и в прошлом году, – участники "Бессмертного полка" пройдут от площади Свободы до памятника Неизвестному солдату на набережной.
"Согласования с администрацией города пока нет, но я уверен, что он пройдет так же, по тому же маршруту. Нас всегда сопровождает МВД, обеспечивает безопасный проход по улицам, перекрывает движение, это все делается благодаря администрации города. Время мы обозначим чуть позже, после согласования", – сообщил Евгений Павлов.
Впервые акция "Бессмертный полк" была организована в 2012 году в Томске по инициативе местных тележурналистов. Около шести тысяч человек вышли на центральную улицу города с двумя тысячами фотографий участников Великой Отечественной войны.
Впервые акция "Бессмертный полк" в Абхазии была проведена 30 сентября 2016 года. В ней участвовало около двух с половиной тысяч человек. Жители Абхазии прошли по улицам Сухума от Красного моста до площади Свободы с фотографиями своих родственников, погибших во время Отечественной войны народа Абхазии и после нее от полученных ран.