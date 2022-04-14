https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/aktsiya-bessmertnyy-polk-proydet-v-abkhazii-9-maya-1038652257.html

Акция "Бессмертный полк" пройдет в Абхазии 9 Мая

Акция "Бессмертный полк" пройдет в Абхазии 9 Мая

Впервые акция "Бессмертный полк" в Абхазии была проведена 30 сентября 2016 года. В ней участвовало около двух с половиной тысяч человек. 14.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-14T13:55+0300

2022-04-14T13:55+0300

2022-04-14T14:49+0300

в абхазии

бессмертный полк

абхазия

9 мая

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СУХУМ, 14 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Акция "Бессмертный полк" пройдет в Абхазии в День Победы 9 Мая, сказал в интервью Sputnik представитель Русского Дома в Сухуме Евгений Павлов.Традиционно "Бессмертны полк" пройдет в Сухуме, Гудауте, Ткуарчале, Очамчыре и Гагре. Организаторы – Русский Дом в Сухуме, Государственный музей Боевой славы имени Владислава Ардзинба, при поддержке Посольства России в Абхазии и администраций районов."Нам активно помогает компания "А-Мобайл". Любой желающий принять участие в акции "Бессмертный полк" может принести нам (ул. Дбар, 3 – прим.) портрет родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Благодаря компании "А-Мобайл" мы можем распечатать и подготовить портрет к "Бессмертному полку", – заметил Павлов.Фотографии участников Великой Отечественной войны можно также отправить на электронный адрес priglasitelnie_digraphic@mail.ru.В Сухуме акцию планируют провести по тому же маршруту, как и в прошлом году, – участники "Бессмертного полка" пройдут от площади Свободы до памятника Неизвестному солдату на набережной.Впервые акция "Бессмертный полк" была организована в 2012 году в Томске по инициативе местных тележурналистов. Около шести тысяч человек вышли на центральную улицу города с двумя тысячами фотографий участников Великой Отечественной войны.Впервые акция "Бессмертный полк" в Абхазии была проведена 30 сентября 2016 года. В ней участвовало около двух с половиной тысяч человек. Жители Абхазии прошли по улицам Сухума от Красного моста до площади Свободы с фотографиями своих родственников, погибших во время Отечественной войны народа Абхазии и после нее от полученных ран.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210509/Bessmertnyy-polk-i-parad-pod-dozhdem-kak-v-Abkhazii-otmetili-Den-Pobedy-1032383906.html

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бессмертный полк, абхазия, 9 мая