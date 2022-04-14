https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/archeliya-rasskazala-kak-vosstanovitsya-posle-koronavirusa--1038634843.html
Арчелия рассказала, как восстановиться после коронавируса
Арчелия рассказала, как восстановиться после коронавируса
Многие пациенты даже после выздоровления от коронавирусной инфекции жалуются на здоровье. И проблемы эти так распространены, что постковидный синдром даже... 14.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-14T12:16+0300
2022-04-14T12:16+0300
2022-04-14T12:23+0300
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Многие пациенты даже после выздоровления от коронавирусной инфекции жалуются на здоровье. И проблемы эти так распространены, что постковидный синдром даже внесли в Международную классификацию болезней. В студии радио Sputnik Абхазия главный терапевт Минздрава Анжела Арчелия рассказала, с чем чаще всего сталкиваются пациенты после коронавируса и как с этим бороться Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты коронавирус, абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19, аудио
Арчелия рассказала, как восстановиться после коронавируса
12:16 14.04.2022 (обновлено: 12:23 14.04.2022)
Многие пациенты даже после выздоровления от коронавирусной инфекции жалуются на здоровье. И проблемы эти так распространены, что постковидный синдром даже внесли в Международную классификацию болезней. В студии радио Sputnik Абхазия главный терапевт Минздрава Анжела Арчелия рассказала, с чем чаще всего сталкиваются пациенты после коронавируса и как с этим бороться
Подробности слушайте в аудиофайле
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