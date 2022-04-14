https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/archeliya-rasskazala-kak-vosstanovitsya-posle-koronavirusa--1038634843.html

Арчелия рассказала, как восстановиться после коронавируса

Арчелия рассказала, как восстановиться после коронавируса

Многие пациенты даже после выздоровления от коронавирусной инфекции жалуются на здоровье. И проблемы эти так распространены, что постковидный синдром даже... 14.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-14T12:16+0300

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абхазия

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Арчелия Арчелия

Многие пациенты даже после выздоровления от коронавирусной инфекции жалуются на здоровье. И проблемы эти так распространены, что постковидный синдром даже внесли в Международную классификацию болезней. В студии радио Sputnik Абхазия главный терапевт Минздрава Анжела Арчелия рассказала, с чем чаще всего сталкиваются пациенты после коронавируса и как с этим бороться Подробности слушайте в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты коронавирус, абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19, аудио