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Часть Сухума останется без воды в пятницу 15 апреля
Часть Сухума останется без воды в пятницу 15 апреля
Подачу питьевой воды прекратят из-за ремонтных работ на насосной станции №3. 14.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-14T14:37+0300
2022-04-14T14:37+0300
2022-04-14T14:45+0300
в абхазии
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СУХУМ, 14 апр – Sputnik. Часть Сухума останется без воды с 00:00 до 18:00 в пятницу 15 апреля, сообщает "Водоканал". На насосной станции №3, Келасур, будут ремонтировать насос и устанавливать задвижки на Белом мосту.
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водоснабжение, сухум, абхазия
Часть Сухума останется без воды в пятницу 15 апреля
14:37 14.04.2022 (обновлено: 14:45 14.04.2022)
Подачу питьевой воды прекратят из-за ремонтных работ на насосной станции №3.
СУХУМ, 14 апр – Sputnik. Часть Сухума останется без воды с 00:00 до 18:00 в пятницу 15 апреля, сообщает "Водоканал".
Без подачи питьевой воды останутся: Кодорское шоссе, село Багмаран, Турбаза, улица Братьев Зантария, улица Апсильская, улица Чанба, село Дзыгута.
На насосной станции №3, Келасур, будут ремонтировать насос и устанавливать задвижки на Белом мосту.