https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/chast-sukhuma-ostanetsya-bez-vody-v-pyatnitsu-15-aprelya-1038654101.html

Часть Сухума останется без воды в пятницу 15 апреля

Часть Сухума останется без воды в пятницу 15 апреля

Подачу питьевой воды прекратят из-за ремонтных работ на насосной станции №3. 14.04.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

водоснабжение

сухум

абхазия

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СУХУМ, 14 апр – Sputnik. Часть Сухума останется без воды с 00:00 до 18:00 в пятницу 15 апреля, сообщает "Водоканал". На насосной станции №3, Келасур, будут ремонтировать насос и устанавливать задвижки на Белом мосту.

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водоснабжение, сухум, абхазия