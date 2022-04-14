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Два новых случая COVID-19 подтверждено в Абхазии

Два новых случая COVID-19 подтверждено в Абхазии

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 53587 человек. Зарегистрировано 682 летальных случая. Выздоровели 52487... 14.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-14T21:55+0300

2022-04-14T21:55+0300

2022-04-14T22:01+0300

в абхазии

мировая пандемия коронавируса covid-19

медицина

абхазия

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СУХУМ, 14 апр - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у двух человек из 37 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.В Сухумской инфекционной больнице 1 пациент, в Очамчырской ЦРБ - 2, в Гагрской ЦРБ – 1, в Ткуарчалской ЦРБ - 1 пациент.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина, абхазия