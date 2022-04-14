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Два новых случая COVID-19 подтверждено в Абхазии
Два новых случая COVID-19 подтверждено в Абхазии
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 53587 человек. Зарегистрировано 682 летальных случая. Выздоровели 52487... 14.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-14T21:55+0300
2022-04-14T21:55+0300
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СУХУМ, 14 апр - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у двух человек из 37 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.В Сухумской инфекционной больнице 1 пациент, в Очамчырской ЦРБ - 2, в Гагрской ЦРБ – 1, в Ткуарчалской ЦРБ - 1 пациент.
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MIA „Rosiya Segodnya“
мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина, абхазия
Два новых случая COVID-19 подтверждено в Абхазии
21:55 14.04.2022 (обновлено: 22:01 14.04.2022)
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 53587 человек. Зарегистрировано 682 летальных случая. Выздоровели 52487 человек.
СУХУМ, 14 апр - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у двух человек из 37 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 12 пациентов, в тяжелом состоянии 2 человека, состояние здоровья 10 пациентов - средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 1 пациент, в Очамчырской ЦРБ - 2, в Гагрской ЦРБ – 1, в Ткуарчалской ЦРБ - 1 пациент.