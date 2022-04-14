https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/glavnyy-chetverg-tsishba-ob-investitsionnom-klimate-gagry--1038655697.html

Главный четверг: Цишба об инвестиционном климате Гагры

Главный четверг: Цишба об инвестиционном климате Гагры

Как привлечь в Гагру дополнительные инвестиции, изменилось ли отношение российских инвесторов к Абхазии в связи с геополитической ситуацией? Разговор с первым... 14.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-14T15:24+0300

2022-04-14T15:24+0300

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Главный четверг: Цишба об инвестиционном климате Гагры Главный четверг: Цишба об инвестиционном климате Гагры

Обо всем этом, а также о том, как воспринимают в районе решение правительства о повышении тарифов на электроэнергию, о дорогом туризме и новой бальнеолечебнице в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал первый заместитель главы администрации Гагрского района Адамур Цишба. Подробности слушайте в аудиофайле.

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подкасты, главный четверг, абхазия, гагра, аудио