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Главный четверг: Цишба об инвестиционном климате Гагры
Главный четверг: Цишба об инвестиционном климате Гагры
Как привлечь в Гагру дополнительные инвестиции, изменилось ли отношение российских инвесторов к Абхазии в связи с геополитической ситуацией? Разговор с первым... 14.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-14T15:24+0300
2022-04-14T15:24+0300
2022-04-14T15:38+0300
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Главный четверг: Цишба об инвестиционном климате Гагры
Главный четверг: Цишба об инвестиционном климате Гагры
Обо всем этом, а также о том, как воспринимают в районе решение правительства о повышении тарифов на электроэнергию, о дорогом туризме и новой бальнеолечебнице в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал первый заместитель главы администрации Гагрского района Адамур Цишба. Подробности слушайте в аудиофайле.
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Главный четверг: Цишба об инвестиционном климате Гагры
15:24 14.04.2022 (обновлено: 15:38 14.04.2022)
Как привлечь в Гагру дополнительные инвестиции, изменилось ли отношение российских инвесторов к Абхазии в связи с геополитической ситуацией? Разговор с первым замглавы администрации района Адамуром Цишба.
Обо всем этом, а также о том, как воспринимают в районе решение правительства о повышении тарифов на электроэнергию, о дорогом туризме и новой бальнеолечебнице в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал первый заместитель главы администрации Гагрского района Адамур Цишба.
Подробности слушайте в аудиофайле
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