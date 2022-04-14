https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/khrolenko-o-sdache-v-plen-ukrainskikh-voennykh-svidetelstvo-blizkogo-krakha-1038661931.html

Хроленко о сдаче в плен украинских военных: свидетельство близкого краха

Хроленко о сдаче в плен украинских военных: свидетельство близкого краха

Во время освобождения Мариуполя от национальных батальонов Украины более тысячи украинских морпехов сложили оружие и добровольно сдались в плен 14.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-14T19:47+0300

2022-04-14T19:47+0300

2022-04-14T19:47+0300

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Военный эксперт Александр Хроленко назвал сдачу 1160 военнослужащих 36-ой бригады морской пехоты началом разгрома украинской армии, свидетельствующим о том, что внутри нее существуют противоречия. По словам эксперта, Министерство обороны России действует достаточно эффективно, ежедневно уничтожая минимум два склада вооружения и боеприпасов, а поставки НАТО хоть и выглядят внушительными, также будут уничтожены либо по пути к местам боевых действий, либо в месте развертывания.

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