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Хроленко о сдаче в плен украинских военных: свидетельство близкого краха
Хроленко о сдаче в плен украинских военных: свидетельство близкого краха
Во время освобождения Мариуполя от национальных батальонов Украины более тысячи украинских морпехов сложили оружие и добровольно сдались в плен 14.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-14T19:47+0300
2022-04-14T19:47+0300
2022-04-14T19:47+0300
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Военный эксперт Александр Хроленко назвал сдачу 1160 военнослужащих 36-ой бригады морской пехоты началом разгрома украинской армии, свидетельствующим о том, что внутри нее существуют противоречия. По словам эксперта, Министерство обороны России действует достаточно эффективно, ежедневно уничтожая минимум два склада вооружения и боеприпасов, а поставки НАТО хоть и выглядят внушительными, также будут уничтожены либо по пути к местам боевых действий, либо в месте развертывания.
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мультимедиа, видео, украина, россия, нато, видео
Хроленко о сдаче в плен украинских военных: свидетельство близкого краха
Во время освобождения Мариуполя от национальных батальонов Украины более тысячи украинских морпехов сложили оружие и добровольно сдались в плен
Военный эксперт Александр Хроленко назвал сдачу 1160 военнослужащих 36-ой бригады морской пехоты началом разгрома украинской армии, свидетельствующим о том, что внутри нее существуют противоречия.
По словам эксперта, Министерство обороны России действует достаточно эффективно, ежедневно уничтожая минимум два склада вооружения и боеприпасов, а поставки НАТО хоть и выглядят внушительными, также будут уничтожены либо по пути к местам боевых действий, либо в месте развертывания.