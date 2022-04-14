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Макеева о спецоперации России на Украине: конец господству США

Макеева о спецоперации России на Украине: конец господству США

Заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева в эфире радио Sputnik отметила, что спецоперация России по защите Донбасса продвигается... 14.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-14T10:32+0300

2022-04-14T10:32+0300

2022-04-14T10:32+0300

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Макеева о спецоперации России на Украине: конец господству США Макеева о спецоперации России на Украине: конец господству США

Президент России Владимир Путин заявил, что нет никаких сомнений, что цели и задачи операции на Украине будут выполнены. Как рассказала заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева, спецоперация продвигается весьма успешно. По мнению эксперта, все говорит о том, что конец господству США на данной территории будет положен в ближайшее время."Украина — это не просто территория. Это территория, находящаяся в нашем приграничье. Именно от контроля над ней зависит расклад сил на всем евразийском континенте. Не зря Збигнев Бжезинский говорил о том, что без Украины Россия не будет империей, а будет крупной региональной державой. Для России, как для имперского государства, критично важно освободить эту территорию от американского контроля. До 24 февраля 2022 года вся территория Украины, за исключением ДНР и ЛНР, контролировалась коллективным Западом. Сейчас полным ходом идет ее освобождение", – рассказала Наталья Макеева.Она добавила, что информационная составляющая любых военных действий тоже крайне важна, и перевес в информационных действиях со стороны России также был достигнут.

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