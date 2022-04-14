"Маленький принц" на сцене Абхазского драмтеатра

Режиссером-постановщиком спектакля "Маленький принц" стал актер Абхазского драмтеатра Гудиса Тодуа. Премьера постановки состоится 14 и 15 апреля.Перевод произведения Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц" на абхазский язык принадлежит Народной поэтессе Абхазии Нелли Тарба. Художник-постановщик спектакля – Гарри Дочия, художник по костюмам – Стелла Ампар.Сказка-притча Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц" любима читателями всех возрастов, ведь, как писал автор, "все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит".В спектакле рассказывается трогательная история о маленьком мальчике, который путешествует от планеты к планете, познает мир и учится любви и дружбе, а взрослым понравится философская глубина и афористичность текста.
На сцене Абхазского драматического театра имени Самсона Чанба состоялся пресс-показ спектакля по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц".
Режиссером-постановщиком спектакля "Маленький принц" стал актер Абхазского драмтеатра Гудиса Тодуа. Премьера постановки состоится 14 и 15 апреля.
Перевод произведения Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц" на абхазский язык принадлежит Народной поэтессе Абхазии Нелли Тарба. Художник-постановщик спектакля – Гарри Дочия, художник по костюмам – Стелла Ампар.
Сказка-притча Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц" любима читателями всех возрастов, ведь, как писал автор, "все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит".
В спектакле рассказывается трогательная история о маленьком мальчике, который путешествует от планеты к планете, познает мир и учится любви и дружбе, а взрослым понравится философская глубина и афористичность текста.