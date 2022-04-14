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"Маленький принц" на сцене Абхазского драмтеатра
"Маленький принц" на сцене Абхазского драмтеатра
На сцене Абхазского драматического театра имени Самсона Чанба состоялся пресс-показ спектакля по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький... 14.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-14T18:00+0300
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Режиссером-постановщиком спектакля "Маленький принц" стал актер Абхазского драмтеатра Гудиса Тодуа. Премьера постановки состоится 14 и 15 апреля.Перевод произведения Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц" на абхазский язык принадлежит Народной поэтессе Абхазии Нелли Тарба. Художник-постановщик спектакля – Гарри Дочия, художник по костюмам – Стелла Ампар.Сказка-притча Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц" любима читателями всех возрастов, ведь, как писал автор, "все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит".В спектакле рассказывается трогательная история о маленьком мальчике, который путешествует от планеты к планете, познает мир и учится любви и дружбе, а взрослым понравится философская глубина и афористичность текста.
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фото , мультимедиа, фото, абхазия, абхазский драматический театр, культура

"Маленький принц" на сцене Абхазского драмтеатра

18:00 14.04.2022
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На сцене Абхазского драматического театра имени Самсона Чанба состоялся пресс-показ спектакля по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц".
Режиссером-постановщиком спектакля "Маленький принц" стал актер Абхазского драмтеатра Гудиса Тодуа. Премьера постановки состоится 14 и 15 апреля.
Перевод произведения Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц" на абхазский язык принадлежит Народной поэтессе Абхазии Нелли Тарба. Художник-постановщик спектакля – Гарри Дочия, художник по костюмам – Стелла Ампар.
Сказка-притча Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц" любима читателями всех возрастов, ведь, как писал автор, "все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит".
В спектакле рассказывается трогательная история о маленьком мальчике, который путешествует от планеты к планете, познает мир и учится любви и дружбе, а взрослым понравится философская глубина и афористичность текста.
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Абхазском драмтеатре состоялся пресс-показ спектакля "Маленький принц".

В Абхазском драмтеатре состоялся пресс-показ спектакля &quot;Маленький принц&quot;. - Sputnik Абхазия
1/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Абхазском драмтеатре состоялся пресс-показ спектакля "Маленький принц".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Он поставлен по произведению французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери.

Он поставлен по произведению французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери. - Sputnik Абхазия
2/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Он поставлен по произведению французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Режиссер-постановщик "Маленького принца" Гудиса Тодуа.

Режиссер-постановщик &quot;Маленького принца&quot; Гудиса Тодуа. - Sputnik Абхазия
3/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Режиссер-постановщик "Маленького принца" Гудиса Тодуа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Он же исполнил главную роль.

Он же исполнил главную роль. - Sputnik Абхазия
4/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Он же исполнил главную роль.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Художником-постановщиком спектакля стал Гарри Дочия.

Художником-постановщиком спектакля стал Гарри Дочия. - Sputnik Абхазия
5/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Художником-постановщиком спектакля стал Гарри Дочия.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В постановке приняли участие три поколения Абхазского драмтеатра.

В постановке приняли участие три поколения Абхазского драмтеатра. - Sputnik Абхазия
6/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

В постановке приняли участие три поколения Абхазского драмтеатра.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В том числе выпускники детской театральной студии "Нарт".

В том числе выпускники детской театральной студии &quot;Нарт&quot;. - Sputnik Абхазия
7/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

В том числе выпускники детской театральной студии "Нарт".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Перевод произведения "Маленький принц" принадлежит Народной поэтессе Абхазии Нелли Тарба.

Перевод произведения &quot;Маленький принц&quot; принадлежит Народной поэтессе Абхазии Нелли Тарба. - Sputnik Абхазия
8/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Перевод произведения "Маленький принц" принадлежит Народной поэтессе Абхазии Нелли Тарба.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Роль Розы исполнила актриса Лана Джопуа.

Роль Розы исполнила актриса Лана Джопуа. - Sputnik Абхазия
9/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Роль Розы исполнила актриса Лана Джопуа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В спектакле использован веселый танцевальный репертуар.

В спектакле использован веселый танцевальный репертуар. - Sputnik Абхазия
10/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

В спектакле использован веселый танцевальный репертуар.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Художник по костюмам Стелла Ампар.

Художник по костюмам Стелла Ампар. - Sputnik Абхазия
11/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Художник по костюмам Стелла Ампар.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Роль пилота сыграл заслуженный артист Абхазии Лаврентий Ахба.

Роль пилота сыграл заслуженный артист Абхазии Лаврентий Ахба. - Sputnik Абхазия
12/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Роль пилота сыграл заслуженный артист Абхазии Лаврентий Ахба.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Премьера "Маленького принца" состоится 14 и 15 апреля.

Премьера &quot;Маленького принца&quot; состоится 14 и 15 апреля. - Sputnik Абхазия
13/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Премьера "Маленького принца" состоится 14 и 15 апреля.

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