https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/minoborony-rossii-soobschilo-o-pozhare-na-kreysere-moskva-1038652524.html

Минобороны России сообщило о пожаре на крейсере "Москва"

Минобороны России сообщило о пожаре на крейсере "Москва"

"Москва" - флагман Черноморского флота России и корабль с самым мощным вооружением, предназначенный для нанесения ударов по крупным надводным кораблям... 14.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-14T13:05+0300

2022-04-14T13:05+0300

2022-04-14T14:09+0300

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черноморский флот

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СУХУМ, 14 апр – Sputnik. Министерство обороны России сообщило о пожаре и сдетонировавшем боезапасе гвардейского ракетного крейсера "Москва", пишет РИА Новости.Также Минобороны добавило, что корабль сохраняет плавучесть, и основное ракетное вооружение в результате пожара повреждено не было. Экипаж судна не пострадал, моряки были эвакуированы с помощью находящихся в районе происшествия кораблей Черноморского флота.В данный момент предпринимаются меры по буксировке крейсера в порт и установлению причин пожара.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, россия, черноморский флот