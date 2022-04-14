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Минобороны России сообщило о пожаре на крейсере "Москва"
Минобороны России сообщило о пожаре на крейсере "Москва"
"Москва" - флагман Черноморского флота России и корабль с самым мощным вооружением, предназначенный для нанесения ударов по крупным надводным кораблям... 14.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-14T13:05+0300
2022-04-14T13:05+0300
2022-04-14T14:09+0300
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СУХУМ, 14 апр – Sputnik. Министерство обороны России сообщило о пожаре и сдетонировавшем боезапасе гвардейского ракетного крейсера "Москва", пишет РИА Новости.Также Минобороны добавило, что корабль сохраняет плавучесть, и основное ракетное вооружение в результате пожара повреждено не было. Экипаж судна не пострадал, моряки были эвакуированы с помощью находящихся в районе происшествия кораблей Черноморского флота.В данный момент предпринимаются меры по буксировке крейсера в порт и установлению причин пожара.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, россия, черноморский флот
Минобороны России сообщило о пожаре на крейсере "Москва"
13:05 14.04.2022 (обновлено: 14:09 14.04.2022)
"Москва" - флагман Черноморского флота России и корабль с самым мощным вооружением, предназначенный для нанесения ударов по крупным надводным кораблям противника.
СУХУМ, 14 апр – Sputnik.
Министерство обороны России сообщило о пожаре и сдетонировавшем боезапасе гвардейского ракетного крейсера "Москва", пишет РИА Новости
.
По заявлению ведомства, очаг возгорания локализован, открытого горения нет, а взрывы боеприпасов прекращены.
Также Минобороны добавило, что корабль сохраняет плавучесть, и основное ракетное вооружение в результате пожара повреждено не было. Экипаж судна не пострадал, моряки были эвакуированы с помощью находящихся в районе происшествия кораблей Черноморского флота.
В данный момент предпринимаются меры по буксировке крейсера в порт и установлению причин пожара.