https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/minselkhoz-abkhazii-podvel-itogi-khamsovoy-putiny-1038657478.html

Минсельхоз Абхазии подвел итоги хамсовой путины

Минсельхоз Абхазии подвел итоги хамсовой путины

В рамках осенне-весенней путины разрешен вылов хамсы до 30 апреля, фактически вылов закончился 1 апреля. 14.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-14T20:20+0300

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СУХУМ, 14 апр – Sputnik. Вылов по итогам осенне-зимней путины 2021-2022 годов на 14 апреля составил 59 тысяч 419 тонн, рассказал в интервью радио Sputnik главный специалист отдела рыбной отрасли и животноводства Министерства сельского хозяйства Абхазии Никита Пачалия.По его словам, квота на вылов составила 60 тысяч тонн. 59 тысяч 950 тонн были распределены между восьмью рыбодобывающими предприятиями.Поступления в бюджет по итогам путины составили 70 миллионов 789 тысяч рублей, ожидается поступление еще 36 миллионов 165 тысяч рублей. Стоимость одной тонны хамсы - 1800 рублей.Продукция перерабатывается на заводах Абхазии, которые сами решают, куда ее поставлять. Часть рыбы остается непереработанной и попадает на местные рынки, ее экспорт запрещен. Владельцы сами решают, какую часть рыбы перерабатывать, а какую поставлять на рынки, объяснил специалист Минсельхоза.По словам Пачалия, путину в этом году можно считать удачной.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210917/Abkhazo-rossiyskaya-komissiya-opredelila-rekomendovannyy-obem-vylova-khamsy-1033225035.html

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абхазия, рыбная ловля, новости, экономика