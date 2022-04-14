https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/minselkhoz-abkhazii-podvel-itogi-khamsovoy-putiny-1038657478.html
Минсельхоз Абхазии подвел итоги хамсовой путины
Минсельхоз Абхазии подвел итоги хамсовой путины
В рамках осенне-весенней путины разрешен вылов хамсы до 30 апреля, фактически вылов закончился 1 апреля. 14.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-14T20:20+0300
2022-04-14T20:20+0300
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СУХУМ, 14 апр – Sputnik. Вылов по итогам осенне-зимней путины 2021-2022 годов на 14 апреля составил 59 тысяч 419 тонн, рассказал в интервью радио Sputnik главный специалист отдела рыбной отрасли и животноводства Министерства сельского хозяйства Абхазии Никита Пачалия.По его словам, квота на вылов составила 60 тысяч тонн. 59 тысяч 950 тонн были распределены между восьмью рыбодобывающими предприятиями.Поступления в бюджет по итогам путины составили 70 миллионов 789 тысяч рублей, ожидается поступление еще 36 миллионов 165 тысяч рублей. Стоимость одной тонны хамсы - 1800 рублей.Продукция перерабатывается на заводах Абхазии, которые сами решают, куда ее поставлять. Часть рыбы остается непереработанной и попадает на местные рынки, ее экспорт запрещен. Владельцы сами решают, какую часть рыбы перерабатывать, а какую поставлять на рынки, объяснил специалист Минсельхоза.По словам Пачалия, путину в этом году можно считать удачной.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210917/Abkhazo-rossiyskaya-komissiya-opredelila-rekomendovannyy-obem-vylova-khamsy-1033225035.html
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абхазия, рыбная ловля, новости, экономика
Минсельхоз Абхазии подвел итоги хамсовой путины
20:20 14.04.2022 (обновлено: 21:36 14.04.2022)
В рамках осенне-весенней путины разрешен вылов хамсы до 30 апреля, фактически вылов закончился 1 апреля.
СУХУМ, 14 апр – Sputnik.
Вылов по итогам осенне-зимней путины 2021-2022 годов на 14 апреля составил 59 тысяч 419 тонн, рассказал в интервью радио Sputnik
главный специалист отдела рыбной отрасли и животноводства Министерства сельского хозяйства Абхазии Никита Пачалия.
По его словам, квота на вылов составила 60 тысяч тонн. 59 тысяч 950 тонн были распределены между восьмью рыбодобывающими предприятиями.
"Две тысячи тонн распределяются на российские рыбодобывающие предприятия, но если до 1 марта не поступила заявка и предоплата, то они распределяются между абхазскими предприятиями. В этом году не было заявок. Цифры просто так не берутся, есть допустимый улов, постановление принимается каждый год, мы действуем по нему", –объяснил специалист.
Поступления в бюджет по итогам путины составили 70 миллионов 789 тысяч рублей, ожидается поступление еще 36 миллионов 165 тысяч рублей. Стоимость одной тонны хамсы - 1800 рублей.
Продукция перерабатывается на заводах Абхазии, которые сами решают, куда ее поставлять. Часть рыбы остается непереработанной и попадает на местные рынки, ее экспорт запрещен. Владельцы сами решают, какую часть рыбы перерабатывать, а какую поставлять на рынки, объяснил специалист Минсельхоза.
По словам Пачалия, путину в этом году можно считать удачной.