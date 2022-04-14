https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/ozgan-o-povyshenii-tarifov-na-svet-budem-bez-elektrichestva-esli-ne-izmenim-situatsiyu--1038652360.html

Озган о повышении тарифов на свет: будем без электричества, если не изменим ситуацию

Озган о повышении тарифов на свет: будем без электричества, если не изменим ситуацию

Почему в Абхазии повышается цена на электроэнергию, каков план правительства по выводу энергоотрасли из кризиса, в интервью Sputnik рассказала вице-премьер... 14.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-14T13:07+0300

2022-04-14T13:07+0300

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Озган о повышении тарифах на свет: будем без электричества, если не изменим ситуацию Озган о повышении тарифах на свет: будем без электричества, если не изменим ситуацию

13 апреля Кабинет министров республики утвердил новые тарифы для физических и юридических лиц за потребленную электроэнергию. С 1 июля физические лица, потребляющие электроэнергию в бытовых целях и не имеющие приборов учета потребленной электроэнергии, будут платить по тарифу 90 копеек за киловатт-час, те, у кого стоят счетчики, и потребляют электроэнергию в пределах социальной нормы – 70 копеек за киловатт-час, за все, что выше социальной нормы – 90 копеек.В интервью Sputnik министр экономики Кристина Озган рассказала, зачем нужно было повышать тарифы на электричество, как разрабатывались новые схемы и смогут ли эти меры стать "спасением" для абхазской энергетики. Озган подчеркнула, что нужно учитывать, что государство принимает меры по изменениям тарифов не единовременно, а поэтапно."Приводить тариф единовременно в состояние обоснованного и нагружать в такое непростое время руководство страны не могло, но определить этапы, в рамках которых мы приведем тариф к тому, чтобы организация, которая занимается эксплуатацией энергохозяйства, могла ее хотя бы содержать, мы были обязаны. Мы просто будем без электроэнергии, если не изменим ситуацию в ближайшее время", – объяснила министр. Подробности слушайте в аудиофайле.

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подкасты энергетика, абхазия, экономика, тарифы, черноморэнерго, аудио