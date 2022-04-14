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Поиски пропавшего в горах Абхазии россиянина продолжены
Поиски пропавшего в горах Абхазии россиянина продолжены
С вечера 11 апреля ведутся поиски россиянина, пропавшего в районе горного массива Мамзыщха в Абхазии. 14.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-14T18:16+0300
2022-04-14T18:16+0300
2022-04-14T18:16+0300
в абхазии
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СУХУМ, 14 апр - Sputnik. Спасатели МЧС Абхазии продолжают поиски пропавшего в горном массиве Мамзышха жителя Новгорода Андрея Сазонова, сообщает пресс-служба ведомства. Поисковая операция ведется третьи сутки силами поисково-спасательного отряда МЧС. Поиски продолжаются.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мчс абхазии, горы, происшествия
Поиски пропавшего в горах Абхазии россиянина продолжены
С вечера 11 апреля ведутся поиски россиянина, пропавшего в районе горного массива Мамзыщха в Абхазии.
СУХУМ, 14 апр - Sputnik. Спасатели МЧС Абхазии продолжают поиски пропавшего в горном массиве Мамзышха жителя Новгорода Андрея Сазонова, сообщает пресс-служба ведомства.
Сотрудники спасательного отряда МЧС Гагры выехали в горы после поступления сигнала 11 апреля, в 21:56.
Поисковая операция ведется третьи сутки силами поисково-спасательного отряда МЧС. Поиски продолжаются.