https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/poiski-propavshego-v-gorakh-abkhazii-rossiyanina-prodolzheny-1038660631.html

Поиски пропавшего в горах Абхазии россиянина продолжены

Поиски пропавшего в горах Абхазии россиянина продолжены

С вечера 11 апреля ведутся поиски россиянина, пропавшего в районе горного массива Мамзыщха в Абхазии. 14.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-14T18:16+0300

2022-04-14T18:16+0300

2022-04-14T18:16+0300

в абхазии

мчс абхазии

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СУХУМ, 14 апр - Sputnik. Спасатели МЧС Абхазии продолжают поиски пропавшего в горном массиве Мамзышха жителя Новгорода Андрея Сазонова, сообщает пресс-служба ведомства. Поисковая операция ведется третьи сутки силами поисково-спасательного отряда МЧС. Поиски продолжаются.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мчс абхазии, горы, происшествия