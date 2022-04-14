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Стало известно, что на Украине разрабатывали средства доставки оружия массового поражения
Стало известно, что на Украине разрабатывали средства доставки оружия массового поражения
На территории Украины был создан научно-технологический центр, который распределял гранты на интересующие Пентагон исследования, в том числе – в области... 14.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-14T16:19+0300
2022-04-14T16:19+0300
2022-04-14T16:39+0300
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СУХУМ, 14 апр – Sputnik. Документы показывают, что специалисты Украины разрабатывали средства доставки оружия массового поражения (ОМП), сообщил в четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины. В документе, подготовленном кураторами УНТЦ от 11 марта 2022 года, отмечается: "…наблюдается отток научных экспертов в области разработки средств доставки и современного вооружения, работавших на украинских учреждениях, а также экспертов в области разработки биологического, радиологического, химического и ядерного оружия. Наиболее подготовленные специалисты, имеющие опыт работы с материалами и технологиями двойного назначения (их насчитывается от 1000 до 4000 человек) оказались в неблагоприятных профессиональных и финансовых обстоятельствах. Это делает их уязвимыми к переходу на сторону других государств для участия в программах по разработке ОМП, средств доставки и другого вооружения…".
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Стало известно, что на Украине разрабатывали средства доставки оружия массового поражения
16:19 14.04.2022 (обновлено: 16:39 14.04.2022)
На территории Украины был создан научно-технологический центр, который распределял гранты на интересующие Пентагон исследования, в том числе – в области биологического оружия.
СУХУМ, 14 апр – Sputnik
. Документы показывают, что специалисты Украины разрабатывали средства доставки оружия массового поражения (ОМП), сообщил
в четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины.
Кириллов рассказал, что был создан Украинский научно-технологический центр (УНТЦ), который финансировали через агентство по защите окружающей среды, министерства сельского хозяйства, здравоохранения и энергетики США. Заказчиками со стороны США выступали госдеп и минобороны.
В документе, подготовленном кураторами УНТЦ от 11 марта 2022 года, отмечается: "…наблюдается отток научных экспертов в области разработки средств доставки и современного вооружения, работавших на украинских учреждениях, а также экспертов в области разработки биологического, радиологического, химического и ядерного оружия. Наиболее подготовленные специалисты, имеющие опыт работы с материалами и технологиями двойного назначения (их насчитывается от 1000 до 4000 человек) оказались в неблагоприятных профессиональных и финансовых обстоятельствах. Это делает их уязвимыми к переходу на сторону других государств для участия в программах по разработке ОМП, средств доставки и другого вооружения…".