https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/stalo-izvestno-chto-na-ukraine-razrabatyvali-sredstva-dostavki-oruzhiya-massovogo-porazheniya-1038658011.html

Стало известно, что на Украине разрабатывали средства доставки оружия массового поражения

Стало известно, что на Украине разрабатывали средства доставки оружия массового поражения

На территории Украины был создан научно-технологический центр, который распределял гранты на интересующие Пентагон исследования, в том числе – в области... 14.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-14T16:19+0300

2022-04-14T16:19+0300

2022-04-14T16:39+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

сша

украина

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СУХУМ, 14 апр – Sputnik. Документы показывают, что специалисты Украины разрабатывали средства доставки оружия массового поражения (ОМП), сообщил в четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины. В документе, подготовленном кураторами УНТЦ от 11 марта 2022 года, отмечается: "…наблюдается отток научных экспертов в области разработки средств доставки и современного вооружения, работавших на украинских учреждениях, а также экспертов в области разработки биологического, радиологического, химического и ядерного оружия. Наиболее подготовленные специалисты, имеющие опыт работы с материалами и технологиями двойного назначения (их насчитывается от 1000 до 4000 человек) оказались в неблагоприятных профессиональных и финансовых обстоятельствах. Это делает их уязвимыми к переходу на сторону других государств для участия в программах по разработке ОМП, средств доставки и другого вооружения…".

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