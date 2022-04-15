https://sputnik-abkhazia.ru/20220415/bayden-popal-v-nelovkuyu-situatsiyu-posle-vystupleniya-v-severnoy-karoline-1038666746.html

Байден попал в неловкую ситуацию после выступления в Северной Каролине

Байден попал в неловкую ситуацию после выступления в Северной Каролине

СУХУМ, 15 апр – Sputnik. Президент Соединенных Штатов Джо Байден, выступив в Сельхозакадемии Северной Каролины, протянул руку для рукопожатия в пустое... 15.04.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 15 апр – Sputnik. Президент Соединенных Штатов Джо Байден, выступив в Сельхозакадемии Северной Каролины, протянул руку для рукопожатия в пустое пространство. Видео с неловким моментом опубликовано в YouTube-канале NBC News.Байден, закончив свою речь об инфраструктурной реформе, повернулся направо и сделал характерный для рукопожатия жест, хотя рядом с ним никого не было. Через несколько секунд президент повернулся спиной к трибуне и сделал несколько неуверенных шагов, чтобы покинуть сцену. После инцидента конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин призвала объявить Байдену импичмент.Американский президент и ранее попадал в курьезные ситуации. Так, 79-летний политик как-то оговорился и назвал президентом своего вице-президента Камалу Харрис, ранее он перепутал Сирию и Ливию, а вскоре после избрания на пост главы государства оступился при посадке в самолет в Питтсбург.

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сша, новости, джозеф байден