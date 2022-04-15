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Елбакиев об обеспечении топливом Южной Осетии: в этом плане у нас проблем нет

Елбакиев об обеспечении топливом Южной Осетии: в этом плане у нас проблем нет

О том, как Южная Осетия обеспечивается топливом и как там удается сдерживать рост цен на бензин, в эфире радио Sputnik рассказал Чрезвычайный и Полномочный... 15.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-15T15:25+0300

2022-04-15T15:25+0300

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Елбакиевым об обеспечении топливом Южной Осетии: в этом плане у нас проблем нет Елбакиевым об обеспечении топливом Южной Осетии: в этом плане у нас проблем нет

В последнее время цена на топливо в Абхазии растет, при этом республика перешла на новую форму регулирования топливного рынка – правительство устанавливало предельные надбавки на закупочную цену. Постановление предполагает до 1 мая 2022 года зафиксировать предельный уровень надбавок на марку бензина АИ-92 от 6 до 14%, на дизельное топливо - от 2 до 5%.Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в Южной Осетии Алан Елбакиев в эфире радио сказал, что в последнее время цена на бензин не повышалась и перебоев с поставками не было."Завозится топливо по взаимной договоренности между с хозяйствующими субъектами между нефтебазой Южной Осетии и "Роснефть". Есть определенная квота, по ней государством завозится и реализуется. В отдельной колонке, где заправляется государственный транспорт, служебный, дизельное топливо стоит 44 рубля. АИ-92 – 48 рублей, а сжиженный газ стоит 28 рублей. Что касается бензозаправки самой "Роснефти", то АИ-92 стоит 50 рублей 50 копеек, АИ-95 - 52 рубля и 50 копеек, дизтопливо - 46 рублей, 50 копеек. В государственных колонках дешевле, но там заправляются по талонам. Частные лица, которые занимаются ГСМ, они завозят топливо в частном порядке. Там оно дешевле, но качество - хуже. АИ-92 в частных колонках стоит 48 рублей, АИ-95 – 50 рублей, и дизтопливо стоит 44 рубля", – рассказал Елбакиев.Собеседник Sputnik отметил, что государство очень жестко контролирует цены, и они остаются на одном и том же уровне. При этом он уточнил, что топливо, которое завозится по квоте, налогом не облагается, а вот все остальное – да.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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