https://sputnik-abkhazia.ru/20220415/grazhdanin-i-nachalnik-pachaliya-ob-itogakh-khamsovoy-putiny-v-abkhazii--1038653850.html

Гражданин и начальник: Пачалия об итогах хамсовой путины в Абхазии

Гражданин и начальник: Пачалия об итогах хамсовой путины в Абхазии

Главный специалист отдела рыбного хозяйства и животноводства Минсельхзоза Абхазии Никита Пачалия в эфире радио Sputnik рассказал, как прошла хамсовая путина... 15.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-15T12:31+0300

2022-04-15T12:31+0300

2022-04-15T12:31+0300

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Гражданин и начальник: Пачалия об итогах хамсовой путины в Абхазии Гражданин и начальник: Пачалия об итогах хамсовой путины в Абхазии

Как сообщил Никита Пачалия, с 1 апреля фактически остановлен вылов хамсы в абхазской акватории Черного моря. Он напомнил, что в этом году квота на вылов хамсы составила 60 тысяч тонн. 59 тысяч 419 тонн было выловлено. Он подчеркнул, что в этом году путина удалась. Все подробности слушайте в аудиофайле.

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подкасты, гражданин и начальник, минсельхоз, рыбалка, аудио