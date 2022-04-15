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Гражданин и начальник: Пачалия об итогах хамсовой путины в Абхазии
Гражданин и начальник: Пачалия об итогах хамсовой путины в Абхазии
Главный специалист отдела рыбного хозяйства и животноводства Минсельхзоза Абхазии Никита Пачалия в эфире радио Sputnik рассказал, как прошла хамсовая путина... 15.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-15T12:31+0300
2022-04-15T12:31+0300
2022-04-15T12:31+0300
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Гражданин и начальник: Пачалия об итогах хамсовой путины в Абхазии
Гражданин и начальник: Пачалия об итогах хамсовой путины в Абхазии
Как сообщил Никита Пачалия, с 1 апреля фактически остановлен вылов хамсы в абхазской акватории Черного моря. Он напомнил, что в этом году квота на вылов хамсы составила 60 тысяч тонн. 59 тысяч 419 тонн было выловлено. Он подчеркнул, что в этом году путина удалась. Все подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, гражданин и начальник, минсельхоз, рыбалка, аудио
Гражданин и начальник: Пачалия об итогах хамсовой путины в Абхазии
Главный специалист отдела рыбного хозяйства и животноводства Минсельхзоза Абхазии Никита Пачалия в эфире радио Sputnik рассказал, как прошла хамсовая путина, как она отразилась на бюджетных поступлениях.
Как сообщил Никита Пачалия, с 1 апреля фактически остановлен вылов хамсы в абхазской акватории Черного моря.
Он напомнил, что в этом году квота на вылов хамсы составила 60 тысяч тонн. 59 тысяч 419 тонн было выловлено. Он подчеркнул, что в этом году путина удалась.
Все подробности слушайте в аудиофайле.