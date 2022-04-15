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Минобороны объявило о начале перерегистрации военных пенсионеров
Минобороны объявило о начале перерегистрации военных пенсионеров
Перерегистрация получателей военной пенсии будет проходить в течение 10 дней в апреле текущего года. 15.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-15T16:25+0300
2022-04-15T16:25+0300
2022-04-15T16:30+0300
в абхазии
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СУХУМ, 15 апр - Sputnik. Военные пенсионеры Минобороны Абхазии пройдут перерегистрацию, сообщается на сайте ведомства.Процедура вызвана необходимостью контроля за эффективным расходованием бюджетных средств, выделенных на социальное обеспечение, пояснили в министерстве.Перерегистрация будет проходить с 18 по 29 апреля в Республиканском военном комиссариате в Сухуме. Военным пенсионерам нужно подойти с паспортом по адресу: проспект Аиааира, 9.
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, военные, пенсионеры
Минобороны объявило о начале перерегистрации военных пенсионеров
16:25 15.04.2022 (обновлено: 16:30 15.04.2022)
Перерегистрация получателей военной пенсии будет проходить в течение 10 дней в апреле текущего года.
СУХУМ, 15 апр - Sputnik.
Военные пенсионеры Минобороны Абхазии пройдут перерегистрацию, сообщается
на сайте ведомства.
Процедура вызвана необходимостью контроля за эффективным расходованием бюджетных средств, выделенных на социальное обеспечение, пояснили в министерстве.
Перерегистрация будет проходить с 18 по 29 апреля в Республиканском военном комиссариате в Сухуме. Военным пенсионерам нужно подойти с паспортом по адресу: проспект Аиааира, 9.