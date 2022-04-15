https://sputnik-abkhazia.ru/20220415/minoborony-obyavilo-o-nachale-pereregistratsii-voennykh-pensionerov-1038675281.html

Минобороны объявило о начале перерегистрации военных пенсионеров

Минобороны объявило о начале перерегистрации военных пенсионеров

Перерегистрация получателей военной пенсии будет проходить в течение 10 дней в апреле текущего года. 15.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-15T16:25+0300

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СУХУМ, 15 апр - Sputnik. Военные пенсионеры Минобороны Абхазии пройдут перерегистрацию, сообщается на сайте ведомства.Процедура вызвана необходимостью контроля за эффективным расходованием бюджетных средств, выделенных на социальное обеспечение, пояснили в министерстве.Перерегистрация будет проходить с 18 по 29 апреля в Республиканском военном комиссариате в Сухуме. Военным пенсионерам нужно подойти с паспортом по адресу: проспект Аиааира, 9.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, военные, пенсионеры