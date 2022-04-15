https://sputnik-abkhazia.ru/20220415/rossiyskie-s-400-sbili-vertolet-vsu-atakovavshiy-mirnykh-zhiteley-bryanskoy-oblasti-1038667655.html

Российские С-400 сбили вертолет ВСУ, атаковавший мирных жителей Брянской области

Российские С-400 сбили вертолет ВСУ, атаковавший мирных жителей Брянской области

Всего с начала проведения российской спецоперации уничтожено 132 самолета, и 105 вертолетов воздушных сил Украины. 15.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-15T11:10+0300

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военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 15 апр – Sputnik. Российские С-400 сбили в Черниговской области при возвращении на авиабазу украинский вертолет Ми-8, атаковавший накануне мирных жителей в Брянской области, а в Харьковской области российские ПВО сбили в воздухе истребитель Су-27 воздушных сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Кроме того, были уничтожены скопления украинской военной техники и вооружения и склады ракетно-артиллерийского вооружения и топлива.Российские ракетные войска в Харьковской области ликвидировали отряд наемников польской частной военной кампании, до 30 человек.За минувшую ночь российская авиация уничтожила еще 13 военных объектов Украины. Всего с начала проведения специальной военной операции, по данным Минобороны России, потери ВСУ составляют: 132 самолета, 105 вертолетов, 245 зенитных ракетных комплексов, 456 беспилотников, 2213 танков и других боевых бронированных машин, 249 установок реактивных систем залпового огня, 966 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2110 единиц специальной военной автомобильной техники.

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