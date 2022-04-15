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Российские С-400 сбили вертолет ВСУ, атаковавший мирных жителей Брянской области
Российские С-400 сбили вертолет ВСУ, атаковавший мирных жителей Брянской области
Всего с начала проведения российской спецоперации уничтожено 132 самолета, и 105 вертолетов воздушных сил Украины. 15.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-15T11:10+0300
2022-04-15T11:10+0300
2022-04-15T11:23+0300
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СУХУМ, 15 апр – Sputnik. Российские С-400 сбили в Черниговской области при возвращении на авиабазу украинский вертолет Ми-8, атаковавший накануне мирных жителей в Брянской области, а в Харьковской области российские ПВО сбили в воздухе истребитель Су-27 воздушных сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Кроме того, были уничтожены скопления украинской военной техники и вооружения и склады ракетно-артиллерийского вооружения и топлива.Российские ракетные войска в Харьковской области ликвидировали отряд наемников польской частной военной кампании, до 30 человек.За минувшую ночь российская авиация уничтожила еще 13 военных объектов Украины. Всего с начала проведения специальной военной операции, по данным Минобороны России, потери ВСУ составляют: 132 самолета, 105 вертолетов, 245 зенитных ракетных комплексов, 456 беспилотников, 2213 танков и других боевых бронированных машин, 249 установок реактивных систем залпового огня, 966 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2110 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Российские С-400 сбили вертолет ВСУ, атаковавший мирных жителей Брянской области
11:10 15.04.2022 (обновлено: 11:23 15.04.2022)
Всего с начала проведения российской спецоперации уничтожено 132 самолета, и 105 вертолетов воздушных сил Украины.
СУХУМ, 15 апр – Sputnik.
Российские С-400 сбили в Черниговской области при возвращении на авиабазу украинский вертолет Ми-8, атаковавший накануне мирных жителей в Брянской области, а в Харьковской области российские ПВО сбили в воздухе истребитель Су-27 воздушных сил Украины. Об этом сообщил
официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
В течение ночи российскими высокоточными ракетами воздушного базирования были поражены семь объектов Украины, среди которых пусковая установка тактических ракет "Точка-У" и пункт временной дислокации украинского националистического формирования, уничтожено до 20 единиц бронетанковой техники и до 50 националистов.
Кроме того, были уничтожены скопления украинской военной техники и вооружения и склады ракетно-артиллерийского вооружения и топлива.
Российские ракетные войска в Харьковской области ликвидировали отряд наемников польской частной военной кампании, до 30 человек.
За минувшую ночь российская авиация уничтожила еще 13 военных объектов Украины.
Всего с начала проведения специальной военной операции, по данным Минобороны России, потери ВСУ составляют: 132 самолета, 105 вертолетов, 245 зенитных ракетных комплексов, 456 беспилотников, 2213 танков и других боевых бронированных машин, 249 установок реактивных систем залпового огня, 966 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2110 единиц специальной военной автомобильной техники.