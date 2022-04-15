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Российские военные спасли Каховскую ГЭС от ракетного удара украинских сил
Российские военные спасли Каховскую ГЭС от ракетного удара украинских сил
Каховская ГЭС - критически важный объект, обеспечивающий регулирование стока реки Днепр, питание электроэнергией Херсонской области, а также водоснабжение... 15.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-15T20:10+0300
2022-04-15T20:10+0300
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СУХУМ, 15 апр - Sputnik. Российская армия предотвратила ракетный удар ВСУ по Каховской ГЭС, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков во время вечернего брифинга.Обе ракеты были сбиты в воздухе российскими средствами ПВО. Отмечается, что осколки одной из них упали в Херсонской области, в результате чего повреждены здания детского сада и жилые дома населенного пункта Новая Каховка. Одна женщина и ребенок получили ранения, российские военнослужащие оказали им на месте первую помощь.
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новости, россия, украина, армия, вооружения
Российские военные спасли Каховскую ГЭС от ракетного удара украинских сил
Каховская ГЭС - критически важный объект, обеспечивающий регулирование стока реки Днепр, питание электроэнергией Херсонской области, а также водоснабжение сельскохозяйственных районов юга Украины и северных районов Крыма.
СУХУМ, 15 апр - Sputnik.
Российская армия предотвратила ракетный удар ВСУ по Каховской ГЭС, сообщил
официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков во время вечернего брифинга.
"Около 7:00 утра московского времени дивизионом украинской 19-й отдельной ракетной бригады по Каховской ГЭС был нанесен удар двумя тактическими ракетами "Точка-У". Разрушение ударом плотины Каховской ГЭС должно было привести к неконтролируемому сбросу днепровской воды и вызвать затопление многих населенных пунктов Херсонской области вместе с людьми, чтобы сковать действия российских Вооруженных Сил", - отметил генерал.
Обе ракеты были сбиты в воздухе российскими средствами ПВО. Отмечается, что осколки одной из них упали в Херсонской области, в результате чего повреждены здания детского сада и жилые дома населенного пункта Новая Каховка. Одна женщина и ребенок получили ранения, российские военнослужащие оказали им на месте первую помощь.