https://sputnik-abkhazia.ru/20220415/sukhumskiy-olimpiyskiy-basseyn-otkroetsya-k-nachalu-leta-1038670653.html

Сухумский олимпийский бассейн откроется к лету

Сухумский олимпийский бассейн откроется к лету

Сухумский олимпийский бассейн был открыт в 1980 году к Олимпиаде в Москве. Он соответствовал всем международным стандартам, его глубина составляет 2,25 метра... 15.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-15T13:02+0300

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СУХУМ, 15 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сухумский олимпийский бассейн откроется к началу лета, сказал в интервью Sputnik гендиректор фирмы "Аквастройинвест" Олег Юрченко.В связи с тем, что пока не решен вопрос с энергообеспечением объекта, Сухумский олимпийский бассейн будет работать в летний период, когда вода нагревается естественным путем."Здесь нет линии энергоснабжения, нужно 780 киловатт, чтобы нагревать воду в бассейне, а тут лишних 100 киловатт нет", – констатировал Юрченко.На восстановление бассейна было израсходовано около 40 миллионов рублей. "Бассейн был сломан посередине, в 2007 году пошли исследовательские и восстановительные работы, сейчас идет финальный этап", – сказал гендиректор "Аквастройинвест".Сухумский олимпийский бассейн соответствует всем международным нормам, и в нем можно проводить соревнования, сообщил Юрченко.Строительство сухумского бассейна началось в 1968 году, открыт он был в 1980 году к Олимпийским играм в Москве. Бассейн соответствовал всем международным стандартам, его глубина – 2,25 метра, ширина – 20 метров, а длина – 50 метров. Трибуны вмещали 360 зрителей. В годы Отечественной войны народа Абхазии объект пострадал, и с тех пор восстановить его не удавалось. В 2007 году администрация Сухума в лице городского спорткомитета передала прилегающий к бассейну объект, пищеблок, в аренду обществу с ограниченной ответственностью "Аквастройинвест".За это время фирме поэтапно удалось провести демонтаж старого комплекса, провести дренажные трубы, вывести трубы в помещение, где будут расположены насосы и фильтры, и отреставрировать чашу бассейна.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210322/Stalo-izvestno-kak-budet-rabotat-Sukhumskiy-olimpiyskiy-basseyn-posle-otkrytiya-1032060482.html

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