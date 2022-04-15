https://sputnik-abkhazia.ru/20220415/v-sovfede-zayavili-o-skorom-zavershenii-voennoy-fazy-spetsoperatsii-na-ukraine-1038670286.html

В Совфеде заявили о скором завершении военной фазы спецоперации на Украине

В Совфеде заявили о скором завершении военной фазы спецоперации на Украине

Вооруженные силы России проводят специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. 15.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-15T12:35+0300

2022-04-15T12:35+0300

2022-04-15T12:39+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 15 апр – Sputnik. Россия не собирается специально затягивать ход операции по демилитаризации Украины, ее военная фаза довольно скоро закончится, заявил замруководителя комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству Андрей Климов в ходе брифинга со СМИ Африки и Азии. Об этом сообщает РИА Новости."Специальная военная операция РФ довольно скоро закончится, мы не собираемся ее специально растягивать", – сказал сенатор. Он уточнил, что военная фаза прекратится, как только Россия сделает Украину безопасной для себя и всего мира, включая обеспечение безопасности ядерных объектов и устранение угроз, связанных с работой биолабораторий.При этом Климов подчеркнул, страны Запада продолжают снабжать Украину вооружением, "заливая костер бензином".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220415/glavnaya-mechta-ukrainy-sbudetsya-zapad-vozmet-ee-na-soderzhanie-1038664019.html

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