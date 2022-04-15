https://sputnik-abkhazia.ru/20220415/v-sovfede-zayavili-o-skorom-zavershenii-voennoy-fazy-spetsoperatsii-na-ukraine-1038670286.html
В Совфеде заявили о скором завершении военной фазы спецоперации на Украине
В Совфеде заявили о скором завершении военной фазы спецоперации на Украине
Вооруженные силы России проводят специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. 15.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-15T12:35+0300
2022-04-15T12:35+0300
2022-04-15T12:39+0300
военная спецоперация рф в донбассе
новости
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/0f/1038669782_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a4e078dc913fedba4c57195a21e10467.jpg
СУХУМ, 15 апр – Sputnik. Россия не собирается специально затягивать ход операции по демилитаризации Украины, ее военная фаза довольно скоро закончится, заявил замруководителя комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству Андрей Климов в ходе брифинга со СМИ Африки и Азии. Об этом сообщает РИА Новости."Специальная военная операция РФ довольно скоро закончится, мы не собираемся ее специально растягивать", – сказал сенатор. Он уточнил, что военная фаза прекратится, как только Россия сделает Украину безопасной для себя и всего мира, включая обеспечение безопасности ядерных объектов и устранение угроз, связанных с работой биолабораторий.При этом Климов подчеркнул, страны Запада продолжают снабжать Украину вооружением, "заливая костер бензином".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220415/glavnaya-mechta-ukrainy-sbudetsya-zapad-vozmet-ee-na-soderzhanie-1038664019.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/0f/1038669782_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_673b6f8b50a967ca6a99000dfc7ed6ac.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, россия, украина
В Совфеде заявили о скором завершении военной фазы спецоперации на Украине
12:35 15.04.2022 (обновлено: 12:39 15.04.2022)
Вооруженные силы России проводят специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля.
СУХУМ, 15 апр – Sputnik.
Россия не собирается специально затягивать ход операции по демилитаризации Украины, ее военная фаза довольно скоро закончится, заявил замруководителя комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству Андрей Климов в ходе брифинга со СМИ Африки и Азии. Об этом сообщает РИА Новости
.
"Специальная военная операция РФ довольно скоро закончится, мы не собираемся ее специально растягивать", – сказал сенатор.
Он уточнил, что военная фаза прекратится, как только Россия сделает Украину безопасной для себя и всего мира, включая обеспечение безопасности ядерных объектов и устранение угроз, связанных с работой биолабораторий.
При этом Климов подчеркнул, страны Запада продолжают снабжать Украину вооружением, "заливая костер бензином".