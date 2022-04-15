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Зачем финны и шведы делают себя военной целью России
Зачем финны и шведы делают себя военной целью России
Россия будет вынуждена принять необходимые меры обеспечения безопасности и обороны в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО, заявил накануне замглавы МИД... 15.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-15T19:15+0300
2022-04-15T19:15+0300
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Возможно ли вступление этих стран в Североатлантический альянс? Нужно ли это самим шведам и финнам? Как именно может ответить Россия? Что будет с блоком НАТО, если из него выйдет Франция? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
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видео, мультимедиа, нато, видео, швеция, финляндия, франция
Зачем финны и шведы делают себя военной целью России
19:15 15.04.2022 (обновлено: 19:26 15.04.2022)
Россия будет вынуждена принять необходимые меры обеспечения безопасности и обороны в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО, заявил накануне замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Возможно ли вступление этих стран в Североатлантический альянс? Нужно ли это самим шведам и финнам? Как именно может ответить Россия? Что будет с блоком НАТО, если из него выйдет Франция?
Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков