https://sputnik-abkhazia.ru/20220415/zachem-finny-i-shvedy-delayut-sebya-voennoy-tselyu-rossii-1038678525.html

Зачем финны и шведы делают себя военной целью России

Зачем финны и шведы делают себя военной целью России

Россия будет вынуждена принять необходимые меры обеспечения безопасности и обороны в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО, заявил накануне замглавы МИД... 15.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-15T19:15+0300

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Возможно ли вступление этих стран в Североатлантический альянс? Нужно ли это самим шведам и финнам? Как именно может ответить Россия? Что будет с блоком НАТО, если из него выйдет Франция? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

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видео, мультимедиа, нато, видео, швеция, финляндия, франция