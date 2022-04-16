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Абхазские баскетболисты одержали пятую победу на предварительных играх чемпионата Кубани
Абхазские баскетболисты одержали пятую победу на предварительных играх чемпионата Кубани
В первом туре предварительных игр чемпионата Краснодарского края абхазские баскетболисты одержали уверенные победы во всех четырех матчах. 16.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-16T14:55+0300
2022-04-16T14:55+0300
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СУХУМ, 16 апр - Sputnik. Сборная Абхазии по баскетболу победила в первой игре второго тура предварительных игр чемпионата Краснодарского края, сообщается на сайте Госкомспорта Абхазии.Игра прошла 15 апреля в Славянске-на-Кубани. Абхазские баскетболисты одержали победу над "Темрюком" со счетом 77:55, уточнил главный тренер команды Константин Мазов.В воскресенье 17 апреля сборная Абхазии сыграет с командами "Славянск" и молодежной сборной Славянска-на-Кубани.В Госкомспорта напомнили, что абхазская команда в первом туре предварительных игр чемпионата Краснодарского края одержала уверенные победы во всех четырех матчах.
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абхазия, спорт, уличный баскетбол, краснодарский край
Абхазские баскетболисты одержали пятую победу на предварительных играх чемпионата Кубани
14:55 16.04.2022 (обновлено: 15:24 16.04.2022)
В первом туре предварительных игр чемпионата Краснодарского края абхазские баскетболисты одержали уверенные победы во всех четырех матчах.
СУХУМ, 16 апр - Sputnik.
Сборная Абхазии по баскетболу победила в первой игре второго тура предварительных игр чемпионата Краснодарского края, сообщается
на сайте Госкомспорта Абхазии.
Игра прошла 15 апреля в Славянске-на-Кубани. Абхазские баскетболисты одержали победу над "Темрюком" со счетом 77:55, уточнил главный тренер команды Константин Мазов.
В воскресенье 17 апреля сборная Абхазии сыграет с командами "Славянск" и молодежной сборной Славянска-на-Кубани.
В Госкомспорта напомнили, что абхазская команда в первом туре предварительных игр чемпионата Краснодарского края одержала уверенные победы во всех четырех матчах.