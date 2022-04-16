https://sputnik-abkhazia.ru/20220416/abkhazskie-basketbolisty-oderzhali-pervuyu-pobedu-vo-vtorom-ture--1038683635.html

Абхазские баскетболисты одержали пятую победу на предварительных играх чемпионата Кубани

Абхазские баскетболисты одержали пятую победу на предварительных играх чемпионата Кубани

В первом туре предварительных игр чемпионата Краснодарского края абхазские баскетболисты одержали уверенные победы во всех четырех матчах. 16.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-16T14:55+0300

2022-04-16T14:55+0300

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абхазия

спорт

уличный баскетбол

краснодарский край

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СУХУМ, 16 апр - Sputnik. Сборная Абхазии по баскетболу победила в первой игре второго тура предварительных игр чемпионата Краснодарского края, сообщается на сайте Госкомспорта Абхазии.Игра прошла 15 апреля в Славянске-на-Кубани. Абхазские баскетболисты одержали победу над "Темрюком" со счетом 77:55, уточнил главный тренер команды Константин Мазов.В воскресенье 17 апреля сборная Абхазии сыграет с командами "Славянск" и молодежной сборной Славянска-на-Кубани.В Госкомспорта напомнили, что абхазская команда в первом туре предварительных игр чемпионата Краснодарского края одержала уверенные победы во всех четырех матчах.

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абхазия, спорт, уличный баскетбол, краснодарский край